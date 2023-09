Confindustria Toscana Sud: presentato oggi il Corso Its Data Management Specialist

Arezzo, 11 settembre 2023 – E’ stato presentato oggi nella delegazione di Siena di Confindustria Toscana Sud il CORSO ITS "DATA MANAGEMENT SPECIALIST - TECNICO SUPERIORE PER LA RACCOLTA, L'ORGANIZZAZIONE E LA RAPPRESENTAZIONE DEI DATI".

Gli ITS Academy sono percorsi formativi riconosciuti da Ministero e Regioni che, grazie ad una didattica di alternanza tra lezioni, studio e stage in impresa, consentono un altissimo tasso di occupazione.

Sono infatti progettati per rispondere a specifici fabbisogni formativi delle imprese del territorio ed offrono specializzazioni altamente professionalizzanti per chi vuol entrare più facilmente nel mondo del lavoro.

Il corso, realizzato dalla FONDAZIONE ITS PRODIGI e promosso da Confindustria Toscana Sud, si pone l'obiettivo di formare giovani specializzati con competenze tecniche per acquisire dati e informazioni dalle banche dati presenti nelle aziende ed elaborarli con finalità di business. il profilo in uscita interviene sui processi decisionali utili alle scelte strategiche aziendali per le più diverse finalità (di controllo economico/finanziario, commerciale/marketing, di produzione/logistica).

Giovanni Mascagni, Direttore Agenzia formativa di AssoServizi ha così commentato il corso: “ Una grande opportunità per i giovani di specializzarsi in un ambito tecnologico e sviluppare competenze utili per le imprese locali”; presente questa mattina in rappresentanza dell’azienda Readytec S.p.A. la Dott.sa Margherita Fanti che così si è espressa : “Per la nostra azienda l’impegno nel sostenere questo percorso rappresenta un investimento sui giovani del territorio per programmare assunzioni di figure qualificate”

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 25 partecipanti di età compresa tra i 19 e i 34 anni. La durata sarà di 2000 ore complessive di cui 900 di stage, con una didattica integrata con lezioni in aula, attività di laboratorio, visite didattiche, seminari e incontri con rappresentanti del mondo imprenditoriale del settore.

Le iscrizioni saranno acquisite entro il 05/10/2023.