Concerto di Vasco, sequestrate sciarpe e bottiglie. Maxi multe per i bagarini

Firenze, 4 giugno 2022 - Novantacinque bottiglie di birra ed acqua sono state sequestrate oltre a decine di sciarpe nel corso del concerto di Vasco Rossi, all'ippodromo del Visarno ieri sera, dal personale della polizia amministrativa e sociale.



Per tre venditori ambulanti campani, 45 anni, 38, 33, è scattata anche la multa da 5mila euro per violazione della legge toscana sul commercio. Prima dell'inizio dello spettacolo, la polizia ha sorpreso inoltre due bagarini che cercavano di vendere a prezzi maggiorati i biglietti: per un pugliese, 71 anni, e un albanese, 59, è scattata la denuncia per violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, una multa da 5 mila euro ciascuno e il sequestro di 4 ticket. L'uomo, di nazionalità albanese, è stato denunciato anche per aver violato il foglio di via da Firenze.