Con 90 grammi di coca in A1, la polizia arresta due persone

Arezzo, 18 giugno 2024 – La Polizia di Stato di Arezzo, sull’utostrada del Sole, durante lo scorso weekend ha arrestato 2 ragazzi di origine magrebina di 25 e 37 anni.

Erano le 17:00 del pomeriggio di sabato quando una pattuglia della Polstrada di Battifolle, ha fermato per un controllo una Mercedes Benz classe A con due persone a bordo che stata percorrendo la carreggiata sud dell’A1.

Poiché l’auto era munita di una targa doganale tedesca, comunemente chiamata “zoll”, scaduta di validità il 29 marzo e quindi non valida per la circolazione sul suolo nazionale, gli agenti avevano deciso di fermarla, accompagnando gli occupanti in ufficio per un controllo.

I due, capito che l’auto sarebbe stata sequestrata, hanno cominciato ad agitarsi, tanto da indurre gli agenti ad eseguire una perquisizione dell’auto perché era chiaro che stavano nascondendo qualcosa.

Nel cruscotto, dietro all’autoradio e sotto al vano che ospita l’airbag, veniva rinvenuto un involucro di cellophane risultato contenere della polvere bianca che, analizzata presso il Gabinetto della Polizia Scientifica della Questura di Arezzo, è risultata essere cocaina per un peso lordo di 91,60 grammi.

I due, entrambi incensurati ed in possesso di regolare permesso di soggiorno, sono risultati risiedere nell’aretino e quindi i poliziotti hanno richiesto ausilio ai colleghi della Squadra Mobile della Questura per andare ad eseguire un’immediata perquisizione domiciliare che, però, non ha portato a scoprire altro.

I due giovani magrebini sono stati quindi arrestati e messi a disposizione dell’A.G. mediante la restrizione presso la casa circondariale di Prato.