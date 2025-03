Comune, la rimozione di un pino pericolante in via Erbosa

Arezzo, 12 marzo 2025 – Rimozione di un pino pericolante in via Erbosa: la disciplina del traffico e della sosta

È in programma giovedì 14 marzo la rimozione in via Erbosa di un pino risultato pericolante: dalle 7,30 alle 17 scatta il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati del tratto di controviale compreso tra via Tiepolo e il civico 19 mente nel tratto di via Erbosa interessato dai lavori è istituito il senso unico alternato regolamentato da apposita segnaletica e con diritto di precedenza per i veicoli provenienti da viale Giotto.