Comune di Capolona, a tre aziende capolonesi il premio fedeltà della CCIIAA

Arezzo, 18 settembre 2’24 – Mario Francesconi, Sindaco di Capolona, con grande soddisfazione è salito sul palco del Teatro Petrarca per premiare tre aziende del suo territorio a cui sono stati assegnati i premi “Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico 2024 “ .

“Da Sindaco, ma anche da imprenditore, mi sono emozionato nel consegnare i premi a tre aziende che fanno onore al nostro territorio” ha dichiarato Mario Francesconi “aziende che hanno fatto la storia dello sviluppo economico del nostro Comune”

Le aziende che operano nel Comune di Capolona a cui sono stati assegnati i premi della Camera di Commercio Arezzo e Siena sono state: Fantasy Srl, che ha ricevuto il premio per l’Internazionalizzazione, l’azienda agrituristica Le Palaie di Bruni Rita, che ha ricevuto il premio per l’imprenditoria femminile, l’azienda agricola di Simone Ciuffi che ha ricevuto il premio per l’impegno imprenditoriale.

Mario Francesconi commenta”Capolona nel mondo è grazie ad una azienda come Fantasy Srl, che dal 1981, opera nel settore della gioielleria con una produzione di alta qualità esportandola a livello internazionale, una produzione che gli ha consentito di ricevere il premio per l’Internazionalizzazione. Rita Bruni ha ricevuto il premio per l’Imprenditoria Femminile per l’azienda agrituristica Le Palaie che è un fiore all’occhiello del territorio , che guarda al passato per le tradizioni rurali ma che ha saputo innovarsi per offrire una bella ospitalità. “ infine Mario Francesconi conclude soffermandosi su Simone Ciuffi, che oltre ad avere ricevuto il premio per l’impegno imprenditoriale, come azienda agricola, è oggi al fianco del Sindaco come Consigliere Comunale “ Simone rappresenta quella generazione giovane che ha saputo trasformare al meglio un’azienda agricola-agrituristica-venatoria , ha saputo cambiare le produzioni adeguandole ai terreni e alle richieste di mercato e ha dato una svolta importante al settore venatorio, tanto che per tre anni consecutivi si pone a al secondo posto tra le Migliori Riserve d’Italia e ad oggi viene considerata come la patria del cane da ferma, a tutti loro” conclude Mario Francesconi” devo dire grazie a nome dell’Amministrazione Comunale per essere anche un esempio per futuri imprenditori”.