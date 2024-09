20 settembre, auguri Sophia Loren! Oggi compie 90 anni. Le chiavi della città di Firenze, l’omaggio di Prato

Firenze, 19 settembre 2024 – Auguri Sophia Loren Loren, che compie oggi 90 anni. L’istituzione cinematografica più prestigiosa al mondo, l'Academy of Motion Pictures di Los Angeles, a novembre ospiterà nel suo museo una retrospettiva dei suoi film. Per tutti gli amanti del cinema, per l'immagine del ventesimo secolo, per chi come Sophia Loren è stata divina nella vita e resta l'incontrastata star del cinema italiano, ma anche una delle stelle più brillanti del firmamento di Hollywood, il giorno del suo compleanno, il 20 settembre, resta una "giornata particolare". Loren festeggerà a Roma i suoi primi 90 anni. Per l'occasione il Ministero della cultura, insieme a Cinecittà, ha previsto una serata speciale, interamente a lei dedicata in uno dei templi della cinefilia italiana, a Roma.

Nel giorno del suo novantesimo compleanno, venerdì 20 settembre alle 18 la Biblioteca Lazzerini di Prato celebra la grande attrice e la straordinaria carriera cinematografica di una diva senza tempo con l’incontro a ingresso libero e gratuito condotto da Rossana Cavaliere, che guiderà il pubblico attraverso la carriera dell’ultima vera diva che ha saputo varcare i confini della vecchia Europa, conquistando anche Hollywood con la sua sensuale mediterraneità e la rara ironia, avvalendosi di una carrellata di sue memorabili interpretazioni, intervallate dalla rievocazione della sua vita e del suo mito.

Da ricordare che la Loren ricevette le chiavi della città di Firenze il 5 giugno 2021 dall’allora sindaco Dario Nardella, in una “giornata particolare”, quella dell’inaugurazione del ristorante con il suo nome.