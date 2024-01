Cna a VicenzaOro, le aspettative

Arezzo, 16 gennaio 2024 – A pochi giorni dall’apertura di Vicenza Oro il presidente orafi Cna di Arezzo e della Toscana Mauro Benvenuto, che in questi primi sei mesi del 2024 è anche Presidente della consulta orafa aretina, lancia un segnale di speranza e di ottimismo, pur consapevole delle difficoltà del momento. “D’altronde – sottolinea – l’imprenditore deve sempre sorridere al mondo e presentarsi, specie in appuntamenti così importanti, forte della qualità del suo lavoro e delle sue produzioni”. Cna, da questo punto di vista, si presenta con le migliori credenziali: “Siamo ormai da molti anni l’associazione che ha il maggior numero di espositori e che occupa quindi il numero di stand più rilevante dell’intera fiera, e da questo nasce il nostro rapporto più che consolidato con Ieg che organizza nel migliore dei modi Vicenzaoro. Voglio sottolineare che accompagniamo e assistiamo le nostre aziende garantendo la messa a punto degli stand, sia singoli che in forma associata, e fornendo, se necessario, un servizio di traduzione. Siamo al fianco dei nostri imprenditori anche con la partecipazione a bandi regionali e nazionali che danno contributi finalizzati proprio alla partecipazione alle fiere. Saranno quindi ben 40 le aziende aretine associate Cna che parteciperanno a questa edizione, che prenderà il via venerdì 19 gennaio”. Le maggiori preoccupazioni, come facile intuire, vengono dalla situazione internazionale, come spiega ancora il Presidente Benvenuto: “Come sempre dobbiamo approcciare le fiere con il massimo delle aspettative, ma consapevoli però che ci confrontiamo con un mondo a rischio recessione nel quale rallentano i mercati e, di conseguenza, anche gli acquisti. Abbiano ormai imparato che con la globalizzazione un problema in una zona del mondo ha ripercussioni ovunque e oggi le tensioni e le guerre investono aree e paesi che hanno una grande rilevanza nell’economia mondiale, basti citare Israele”. Quella che è ai nastri di partenza resta comunque la fiera più importante del settore: “Diciamo pure che è la fiera per eccellenza che dà il via e il segno all’intera annata, ci sono presenze da tutto il mondo sia come espositori che come buyer e con la nostra esperienza e conoscenza del mercato siamo anche in grado di portare clienti alle aziende nostre associate, soprattutto quelle che si affacciano per la prima volta a questo grande appuntamento”, conclude il Presidente orafi Cna di Arezzo e della Toscana Mauro Benvenuto.