Clima: a Firenze le giornate di caldo estremo sono più che raddoppiate

Firenze, 24 luglio 2024 - Temperature sempre più elevate e forte aumento dei giorni di caldo estremo, che a Firenze dal 1985 ad oggi sono passati da 10 a 26 l’anno. Più del doppio, dunque. I dati che emergono dal primo rapporto sul clima del XXI secolo realizzato da iLMeteo.it e Corriere della Sera sono molto preoccupanti perchè ci dicono che l’Italia si sta avviando verso un futuro di estati torridi, sempre più lunghe, anche di 5 o 6 mesi. I 185milioni di dati climatici rilevati dal 1985 ad oggi indicano che le temperature medie si fanno sempre più elevate e, di pari passo, le giornate di gelo con temperature inferiori allo 0 diventano sempre più rare. In crescita anche il fenomeno delle notti tropicali, che restano sopra i 20 gradi.

La notizia va di pari passo con l’allarme lanciato pochi giorni fa dal Lamma, che in uno dei suoi ultimi report ha affermato che le nostre attuali estati registrano temperature di circa 3 gradi più alte rispetto a quelle che c’erano tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Guardando alle previsioni di questi giorni, ecco che oggi in Toscana registriamo punte di 35-37 gradi, con graduale aumento durante il fine settimana, quando si registreranno fino a 38 gradi.

Dal prossimo fine settimana ci aspetta una lunga ondata di calore.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la presenza dell'alta pressione sul nostro Paese almeno fino al 10 agosto con temperature elevate ed il ritorno del caldo africano. Per lunedì prossimo si prevedono 40 gradi a Firenze.

“Ormai il riscaldamento globale ha portato sul nostro Paese 2-3 gradi in più, che durante l’estate diventano anche 4-5 in più rispetto alla fine dello scorso secolo: in pratica, con la stessa configurazione meteo, quando nel 1990 avevamo 35 gradi oggi ne abbiamo 40! Tutta colpa della combustione dei combustibili fossili, della cementificazione scriteriata e delle attività sempre meno ecologiche di una popolazione mondiale che in soli 50 anni ha visto raddoppiare il suo numero da 4 miliardi di persone a 8 miliardi. Dobbiamo riflettere”, afferma Tredici.