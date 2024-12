La Toscana fra luci e ombre, Firenze crolla per la sicurezza ma per la vita delle donne è al top

Una Toscana in chiaroscuro emerge dall’indagine della Qualità della vita 2024 del Sole 24 Ore, che dal 1990 misura il benessere in base a 90 indicatori suddivisi in sei gruppi: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Quest’anno presi in considerazione 27 nuovi parametri tra cui rischio idrogeologico, cig, trend del Pil e disuguaglianze reddituali, mensilità di stipendio necessarie per comprare casa. Nella graduatoria nazionale la provincia che sale di più - 18 posizioni - è Grosseto, che si piazza 56esima, seguita da Siena, con 15 posizioni guadagnate. La città del Palio conquista il 15esimo posto e risulta la provincia dove si vive meglio in Toscana. Sul fronte opposto, è Firenze a perdere più posizioni, ben 30, scivolando dal sesto al 36esimo posto, trascinata in basso dal costo esorbitante degli affitti e dal problema della sicurezza, che, pur misurata, è bene evidenziarlo, dalle denunce presentate, fa peggio anche di Milano. Stabile rispetto allo scorso anno Prato, al 31esimo posto, seguita da Pisa, al 34esimo, che perde 13 posizioni. Migliora di quattro posizioni Arezzo, 41esima grazie alla qualità della vita per le donne; Pistoia al 61esimo, risale di tre. Livorno ne guadagna 4, attestandosi al 62esimo posto. Le province toscane con la qualità della vita peggiore sono Lucca, al 68esimo posto, che perde cinque posizioni, e Massa Carrara, al 70esimo, che ne guadagna due. Il dato positivo per Firenze è il primato per la qualità della vita delle donne, mentre tra i record negativi spiccano Lucca, Arezzo e Massa Carrara, nelle ultime posizioni per infortuni mortali o con inabilità permanente.

Firenze, 17 dicembre 2024 – Professor Luigi Burroni (ordinario di sociologia economica dell'Università di Firenze)

dell’Università di Firenze) perché abbiamo bisogno di classifiche?

“Le ricerchiamo da sempre perché una lista, dei numeri, una graduatoria ci aiutano a semplificare fenomeni complessi. Le classifiche rispondono al nostro bisogno di leggere in modo semplificato la complessità, come appunto succede con la qualità della vita, fenomeno multidimensionale”.

Il sociologo Luigi Burroni: “I numeri rendono semplici e dirette realtà molto complesse”

Possono essere utili, ma anche fuorvianti?

“Sono utili quando ci danno un contributo per individuare punti di forza e debolezza, ma possono anche influenzare la percezione soggettiva. D’altra parte laddove ci sono problemi sociali rilevanti, non c’è bisogno di graduatorie per percepirli. Una classifica del genere cerca di tenere insieme una grande pluralità di dimensioni e sconta il fatto che alcune sono difficilmente misurabili, come il benessere soggettivo o quello relazionale. Piuttosto classifiche del genere possono attivare campanelli d’allarme, ma che poi richiedono approfondimenti seri”.

Nella graduatoria di quest’anno, le grandi città come Milano, Firenze, Roma scendono

di diverse posizioni. Come si spiega questo fenomeno?

“Le realtà metropolitane nel nostro Paese hanno sempre grandi difficoltà, con fenomeni comuni che le interessano: c’è in Italia un filo rosso legato alle difficoltà di governo delle aree metropolitane”.

Per quali motivi?

“Essenzialmente per 4 fattori: il primo è la marginalità e le diseguaglianze che da sempre si

concentrano nelle realtà metropolitane. Poi c’è la crescita del costo della vita, a partire dal prezzo delle case e dai costi dei servizi. Terzo, ci sono i flussi turistici così intensi che sono complessi da gestire: portano ricchezza, ma anche difficoltà di governo. Sono infine caratterizzate da una polarizzazione sociodemografica: abbiamo tanti giovani che richiedono ad esempio servizi e offerte culturali in contrasto con una crescente popolazione che invecchia e che è più interessata ad altri servizi, come ad esempio quelli sanitari. Gestire una domanda così polarizzata non è certo facile”.

Quali potrebbero essere, dal punto di vista sociologico, le strategie concrete per invertire questa tendenza e migliorare gli indicatori di benessere urbano?

“Le città come Firenze (seppur con dimensioni diverse da Roma o Milano, ma altrettanto

complessa) devono rivedere questi 4 fattori. Ci vuole attenzione al costo della vita, alle politiche dell’edilizia e soprattutto alla marginalità, con una logica di intervento non repressivosanzionatoria, ma preventiva. Devono tornare a essere le città di chi le abita piuttosto di chi le visita. Laddove ci sono flussi turistici importanti, si rischia di ruotare troppo attorno al turismo e di dimenticare i propri residenti, che così sentono la città meno propria”.

Da fiorentino di nascita e di lavoro, come valuta questa diminuzione di 30 posizioni nella

classifica del «Sole»?

“Queste graduatorie utilizzano dati complessi che favoriscono oscillazioni importanti. Non bisogna viverle con allarmismo, ma come uno spunto di riflessione. Il governo della città non può certo basarsi su studi di questo genere, per quanto realizzati da un media prestigioso, che possono essere uno stimolo per approfondire certe tematiche in maniera seria, senza minimizzare né fare allarmismi”.