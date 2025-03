Arezzo, 12 marzo 2025 – Civitella entra a far parte dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio

Civitella entra a far parte dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, aggiungendosi agli altri Comuni della Valdichiana Aretina. Il riconoscimento ufficiale, con la consegna della bandiera delle Città dell’Olio, è avvenuto lunedì 10 marzo alla presenza del Sindaco di Civitella in Val di Chiana Andrea Tavarnesi, del Coordinatore regionale Città dell’Olio della Toscana e membro della Giunta nazionale Città dell’Olio nonché Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, del Vicepresidente nazionale Città dell’Olio Marcello Bonechi, del Segretario regionale Città dell’Olio della Toscana Simone Marrucci e della Presidente della Comunità del Cibo della Valdichiana Ginetta Menchetti. Presenti anche alcuni produttori locali con i cittadini.

“Siamo orgogliosi di essere entrati a far parte dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Un riconoscimento importante per la promozione e per la tutela. Il Comune di Civitella – commentano il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore all’Agricoltura Ivano Capacci – ne vuole fare parte in maniera attiva per andare a promuovere il nostro prodotto e la bellezza dei nostri territori. L’Amministrazione comunale è impegnata da diversi anni nella valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche locali, tra cui l’olio extravergine di oliva. Particolare attenzione e sostegno sono stati rivolti agli olivicoltori al fine di tutelare ed incentivare la produzione locale. Una produzione che si è sempre contraddistinta per la particolare cura e tradizione nella coltivazione nonché nella raccolta e frangitura delle olive per un prodotto di eccellenza e qualità che però necessita di nuovi canali che consentano una migliore commercializzazione. Nel novembre scorso si è tenuto a Civitella anche l’annuale appuntamento con l’Olio Novo, rassegna e promozione dell’olio extravergine di qualità organizzata dal Comune in collaborazione con Slow Food Valdichiana. L’olivicoltura è dunque un’eccellenza delle colline di Civitella, con una antica tradizione radicata nel territorio”.

Sono 504 gli Enti pubblici italiani uniti nella salvaguardia dell’Olio Extravergine d’Oliva. L’Associazione Nazionale Città dell’Olio ha sede a Villa Parigini nel Comune di Monteriggioni (Siena). Fondata a Larino (Campobasso) nel dicembre 1994, riunisce i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, i GAL (Gruppi di Azione Locale) - ai sensi della normativa europea - e i Parchi, siti in territori nei quali si producono oli che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di Origine.

Nello specifico l’Associazione ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità; tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo; diffondere la storia dell’olivicoltura; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine, l’organizzare eventi, l’attuazione di strategie di comunicazione e di marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano.