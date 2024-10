Chiusura di un tratto di via Fleming

Arezzo, 10 ottobre 2024 – Arezzo, modifiche ai percorsi bus nel fine settimana

Ad Arezzo, dalle 14 alle ore 20 di sabato 19 ottobre e dalle 8 alle 20 di domenica 20 ottobre sarà istituito il senso unico di circolazione in Via Fleming, nel tratto compreso tra Via Spallanzani a Via degli Ubertini.

Previste variazioni di percorso per le linee urbane N e N/1 dirette verso il centro città; nonché per la linea N/2 in direzione Pratantico/Monte Sopra Rondine.

Per le linee N e N/1 le fermate utili più vicine sono in via F.lli Lumiere civico 16/B e via Fiorentina 201 (angolo via Spallanzani). Per la linea N/2 la fermata utile più vicina è quella di via Fratelli Lebole, in direzione di via Fiorentina.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.