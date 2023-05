Change Capital stringe un accordo con Atalanta Bergamasca Calcio

Arezzo, 8 maggio 2023 – Change Capital, piattaforma innovativa che offre alle aziende un supporto completo dalla ricerca all’ottenimento di finanziamenti agevolati e di credito, attraverso le nuove tecnologie e l’utilizzo di una piattaformadi intelligenza artificiale, hastretto un accordo delladuratabiennale con la squadra calcistica Atalanta BC proponendo soluzioni di Finanza Agevolata. Le soluzioni sono offerte dalla controllata Credit Team, azienda bresciana che si occupa della

gestione del credito per le PMI.

L’accordo è strategico per Change Capital e per la controllata Credit Team, che per la prima volta mettono la propriaexpertise in ambito di finanzaagevolata al servizio diuno deiprincipali protagonisti nel mondo del calcio. A sua volta, Atalanta Bergamasca Calcio avrà a

disposizione un partner finanziario che la potrà affiancare nella strutturazione e realizzazione dei propri progetti di sviluppo futuro.

Azienda giovane ma estremamente dinamica, che annovera tra i propri soci Banca Valsabbina, Banca Popolare di Cortona e We Holding, Change Capital ha, tra le altre peculiarità, grande capacità di innovazione in ambito di Finanza Agevolata. Infatti, grazie all’utilizzo dell’AI, individua le opportunità di finanziamento più adatte alle esigenze

dell'azienda e consente un’automazione di bonifici e fatture, semplificando l’accesso a contributi e agevolazioni e automatizzando la fase di rendicontazione del bando. Change Capital, tramite Credit Team, ha inoltre la capacità di ottenere credito d’imposta per

l’acquisto di beni strumentali e per investimenti in campagne pubblicitarie e di agevolazione fiscale per la formazione 4.0, oltre che nella valutazione degli investimenti perl’apertura di nuovi store e nell’attivazione di investimenti dedicati all’efficientamento energetico.

Francesco Brami, Founder e Amministratore Delegato di Change Capital, ha commentato “Questo accordo è per noi assolutamente significativo e rappresenta il nostro ingresso nel mondo del calcio, un settore ad altissimo potenziale per quanto riguarda la richiesta di credito e di soluzioni di finanza agevolata. Siamo entusiasti nell’iniziare questo

nuovo progetto di partnership con una delle maggiori squadre nazionali, che vorrei ringraziare per la fiducia. Le nostre proposte per l’accesso al credito per gli attori del mondo calcistico sono numerose ed includono soluzioni di factoring, di crowfunding per le squadre, di reverse

factoring ed una gamma diproposte difinanza agevolata, alfine di supportare il cliente in ogni esigenza finanziaria e creditizia”.

Valentino Pasqualato, Direttore Amministrativo, Finanza e Controllo Atalanta, ha dichiarato: “L’accordo dipartnership con Change Capital cipermetterà di sfruttare nelmigliore dei modi alcune delle opportunità concesse a chi investe in innovazione come, ad esempio,

beni 4.0, formazione, sviluppo retail, efficientamento energetico. Atalanta ha già avviato programmi di innovazione dei propri processi e sistemi, ha in programma di crescere ulteriormente in questi ambiti. Con il supporto di Change Capital siamo convinti di aver messo

delle ottime basi per accompagnare nel modo migliore il processo di crescita del Club”.