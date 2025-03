C.Fiorentino: si consolida l’amicizia con il comune di Norcia

Arezzo, 7 marzo 2025 – Si consolida l’amicizia con il comune di Norcia.

Castiglion Fiorentino ha partecipato all’evento “Nero di Norcia”

Si rinnova l’amicizia tra il comune di Norcia e quello di Castiglion Fiorentino e questa volta il “terreno” d’incontro è stata la stessa città di San Benedetto.

Nero di Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, ha parlato anche castiglionese grazie alla presenza di alcune aziende agricole del territorio.

“Il comune di Castiglion Fiorentino ha accettato con piacere l’invito per la sessantunesima fiera nazionale del tartufo nero di Norcia, un evento che ha portato in risalto la tipicità dei prodotti del territorio. La nostra presenza ha contribuito a far conoscere le nostre eccellenze dei enogastronomico all’interno del villaggio della tipicità” – dichiara l’assessore alla Valorizzazione dei Prodotti Tipici del Territorio, Francesca Sebastiani, che aggiunge “Aspettiamo con entusiasmo l’arrivo del Maggio Castiglionese così da contraccambiare l’invito. Questo connubio può portare ai nostri territorio una sinergia di relazioni sia turistiche che enogastronomiche”.

La manifestazione non è soltanto una vendita di prodotti ma è “promozione, cultura, è far conoscere il nostro territorio, la nostra identità, i nostri valori, quindi ben vengano queste manifestazioni che hanno il gusto dell’amicizia” conclude l’assessore Francesca Sebastiani.