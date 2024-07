C.Fiorentino, ricevuta a Palazzo San Michele una delegazione dell’Università di MZuzu in Malawi

Arezzo, 27 luglio 2024- “Ricevuta a Palazzo San Michele una delegazione dell’Università di MZuzu in Malawi in visita per approfondire studi e ricerche in campo agricolo tra l’Italia e l’Africa”.

Così il sindaco Mario Agnelli all’indomani dell’incontro che si è tenuto in Palazzo San Michele alla presenza anche di imprenditori agricoli locali.

La visita della delegazione dell’Università africana, come detto, “ha avuto lo scopo di visitare le aziende italiane più tecnologiche in Italia nel mondo dell’agricoltura, tra cui quella castiglionese “Buccelletti”, per cercare sinergie per sviluppare investimenti nel loro paese per farlo uscire sia dalla fame entro il 2030 che dalla povertà entro il 2060” sottolinea Michele Buccelletti, CEO Atena S.a.r.l.

L’agricoltura, del resto, rappresenta la principale fonte di produzione economica del paese, rappresenta il 38.6% del PIL del paese e fornisce oltre l'80% dell'occupazione e l'80% delle esportazioni, ed offre per eventuali partner stranieri molteplici possibilità di investimento partendo dall’allevamento del bestiame, l’acqui-coltura, l’orticoltura, la trasformazione e l’imballaggio dell’altra produzione agricola.

Il Malawi subisce alcuni degli impatti peggiori del cambiamento climatico, nonostante sia uno dei paesi che meno vi ha contribuito. Gli eventi climatici estremi di questi ultimi anni mettono a dura prova il sistema agricolo locale. Nel 2023, il ciclone Freddy ha portato piogge torrenziali che hanno provocato inondazioni e smottamenti in 14 dei 28 dei suoi distretti distruggendo oltre 120.000 ettari di terreni agricoli.