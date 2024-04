C.Fiorentino: presentata la mappa rielaborata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi

Arezzo, 11 aprile 2024 – Si chiama “Le Meraviglie di Castiglion Fiorentino” ed è il nome che il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha dato alla cartina del comune di Castiglion Fiorentino rielaborata attraverso delle illustrazioni realizzate da loro stessi. “Abbiamo deciso di creare una mappa rivolta ai bambini che verranno in visita nel nostro paese” – spiega il sindaco junior Andrea Pierozzi che aggiunge “siamo partiti da uno studio dettagliato delle mappe già esistenti di Castiglion Fiorentino per poter prendere spunto e avere delle idee. Ci siamo, poi, suddivisi gli elaborati da realizzare e a tal proposito ringrazio tutti i nostri insegnanti e compagni che ci hanno aiutato e sostenuto nella fase grafica del lavoro”. La mappa rappresenta, come detto, Castiglion Fiorentino dove sono stati evidenziati i monumenti, i parchi pubblici, i simboli dei terzieri come le due porte, Romana e Fiorentina, e la Torre del Cassero con i relativi stemmi oltre agli impianti sportivi. Nel retro della mappa “abbiamo deciso” – continua il sindaco junior Pierozzi – “di far divertire i bambini inserendo una carta di Castiglion Fiorentino in bianco e nero da poter essere colorata. Volevamo anche creare un personaggio che portasse i bambini a conoscere il nostro paese e che facesse loro da guida. La scelta è ricaduta sul nostro patrono, San Michele Arcangelo, che parla direttamente ai bambini raccontando quelle che sono le nostre tradizioni e facendo così scoprire e conoscere quelle che sono le Meraviglie del nostro Paese”. L’incontro di stamani, alla presenza, tra gli altri, anche del sindaco Mario Agnelli, della Pro Loco, della guide turistiche locali e di una rappresentanza scolastica, è stato l’atto conclusivo del percorso intrapreso in questo anno scolastico dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. “Ritengo questa cartina un prodotto di cittadinanza attiva, perché questi ragazzi saranno i futuri cittadini. Sono stati davvero in gamba perché hanno realizzato un progetto attraverso il quale possono dialogare con i loro coetanei anche stranieri” commenta la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Città di Castiglion Fiorentino”, Maria Silvia Corbelli. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, coadiuvati dall’insegnante Francesca Vestrini, è così composto: Andrea Pierozzi, come detto, ricopre la carica di Sindaco, Gemma Banchetti, Vice Sindaco, Leonardo Fabbrini, assessore alla Cultura, Samuele Fanelli, assessore all’Ambiente, Elena Cappelletti, assessore alla Salute e Prevenzione, Tommaso Bellini, assessore alla Scuola, e infine Damiano Soggetti, unico rappresentante in giunta dalla scuola Primaria, che ricopre la carica di assessore alla Sicurezza. Gli altri consiglieri sono: Teresa Cari, Serena Maloku, Elisa Isufaj, Filippo Tanganelli, Gioele Testi, Anna Mariotti, Olivia Monti, Alice Roggi, Leonardo Roggi, Matteo Mangani e Leonardo Purismi. “Una mappa a misura di bambini e di ragazzi, quella realizzata e presentata oggi dal CCR. Utilizzando i loro disegni è nato un lavoro, impreziosito da riferimenti alla storia, al folklore e alle tradizioni, che oltre ad essere esteticamente accattivante si presenta estremamente utile e di facile comprensione per tutti. Devo fare veramente i complimenti a questi ragazzi per la qualità del loro lavoro e per l’amore verso il nostro paese che hanno messo nel realizzarlo. Sono certa che sarà una mappa utile ai più giovani per stimolarli a conoscere ancora meglio Castiglion Fiorentino, ma che attirerà l’attenzione anche di tanti adulti” conclude l’assessore all’Istruzione, Stefania Franceschini.