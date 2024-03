C.Fiorentino, piazza del Municipio senza auto nei festivi

Arezzo, 16 marzo 2024 – Con l’avvento della primavera, Piazza del Municipio rigorosamente senza auto nei giorni festivi: è questa la volontà della Giunta di rafforzare il divieto di sosta nella piazza antistante Palazzo San Michele, che sarà vietata di domenica e durante tutti i “giorni rossi” in calendario come, ad esempio, il prossimo lunedì dell’Angelo.

Una scelta che conferma il costante interesse dell’Amministrazione Comunale di preservare l’aspetto architettonico del Loggiato di piazza del Municipio e permetterne la completa fruizione da parte dei visitatori nei giorni di festa, favorendo il passeggio lungo Corso Italia, anche in considerazione dell'alto numero di stalli non a pagamento situati all'esterno del centro storico.

L’ordinanza della Polizia Municipale stabilirà, infatti, il divieto di sosta permanente con rimozione forzata dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno festivo, fatta eccezione per i due stalli riservati ai portatori di handicap, nei quali sarà permesso parcheggiare. Al tempo stesso, la sosta con parchimetro, sarà, per ora, consentita per l’intera giornata di sabato e negli altri giorni feriali al fine di favorire l'accesso ai servizi e alle attività commerciali del centro storico.