C.Fiorentino: «Cinghiali, danni agli allevamenti»

Arezzo, 29 agosto 2024 – La Regione Toscana deve dare delle risposte programmate e non provvedimenti spot all’indomani delle manifestazioni di protesta da parte dei cittadini.

“La situazione degli ungulati in Toscana e di conseguenza anche nel nostro territorio di Castiglion Fiorentino è molto grave” – afferma Mario Paglicci Reattelli, consigliere comunale di maggioranza con la delega all’Agricoltura, che aggiunge “ormai in tutta la regione è presente un numero esagerato di capi in accrescimento se si considera la grande proliferazione che ha questa specie data anche dagli incroci con i suini comuni. Il gran numero di esemplari porta a gravi problematiche per gli agricoltori che si vedono distrutto da questi animali il lavoro di un’intera annata sia su coltivazioni come mais e girasole ma anche sui vigneti con conseguenti e consistenti perdite economiche ma non solo visto che gli agricoltori sono, infatti, costretti a dover innalzare chilometri di recinzioni per provare a salvare il proprio lavoro dalla distruzione che i cinghiali portano nelle aziende. Questo non è più ammissibile”.

L’esplosione demografica dei cinghiali, e più in generale la fauna selvatica, rappresenta oggi un’emergenza economica, sociale, ambientale, di sicurezza pubblica e sanitaria, basti pensare che il cinghiale è un vettore della peste suina.

“La Regione Toscana deve dare delle risposte programmate e non provvedimenti spot all’indomani delle manifestazioni di protesta da parte dei cittadini. Deve, infatti, fornire gli strumenti necessari tramite leggi e regolamenti che consentano agli agricoltori di potersi difendere da una piaga che è diventata veramente una esasperazione per chi come noi coltiva la terra ma senza dimenticare le zone urbane dove i cinghiali sempre più spesso vengono avvistati. Zone urbane dove esiste un pericolo concreto per i cittadini, infatti sono sempre più frequenti incidenti, anche mortali, per le nostre strade causate da animali selvatici” conclude Mario Paglicci Reattelli.