Arezzo, 28 maggio 2025 – C.Fiorentino: approvato il Bilancio Consuntivo 2024

Autonomia finanziaria del 78,10% con un avanzo di amministrazione che al 31 dicembre 2024 registra 955.800,59 euro, in crescita di 200.000 euro rispetto al 2023.

Pagamento dei fornitori con una media 21 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

Sociale, servizi educativi e politiche ambientali.

Sono questi i macro temi su cui punta l’azione e su cui investe l’amministrazione comunale. Lo si evince dall’ultimo consiglio comunale dove, durante l’ultimo consiglio comunale, è stato approvato il Rendiconto Finanziario del comune di Castiglion Fiorentino.

Un Bilancio Consuntivo solido e strutturato che denota un’attenta gestione delle risorse disponibili garantendo all’Ente “un autonomia finanziaria del 78,10% con un avanzo di amministrazione che al 31 dicembre 2024 registra 955.800,59 euro, peraltro in crescita di 200.000 euro rispetto al 2023” spiega l’assessore al Bilancio – Partecipate, Alessandro Concettoni.

Un risultato, questo, che consolida ulteriormente la virtuosità del comune di Castiglion Fiorentino con un’ampia disponibilità di cassa che, “ci consente, cosa non scontata, di rispettare non soltanto i termini per il pagamento dei fornitori, con una media di pagamento di 21 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, che si traduce in sostegno all’economia locale oltre che maggiori risorse per pianificare investimenti” continua l’assessore Concettoni.

Un Bilancio che grazie alle scelte lungimiranti compiute nel corso degli anni, consente al Comune di Castiglion Fiorentino di proseguire con importanti investimenti in opere pubbliche strategiche di grande impatto e di crescita per il nostro territorio.

“Un bilancio che denota l’attenzione da parte dell’amministrazione comunale al mondo del sociale, a quello dei servizi educativi, alle politiche ambientali da sempre al centro della nostra azione amministrativa” conclude l’assessore al Bilancio-Partecipate, Alessandro Concettoni.