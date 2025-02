C.Fiorentino, al via i lavori di ampliamento della rete di illuminazione pubblica lungo la SR71

Arezzo, 8 febbraio 2025 – Prioritaria la sicurezza stradale

Nella prossima settimana prenderanno il via i lavori di ampliamento della rete di illuminazione pubblica lungo la SR71.

"Grazie all'accordo stipulato con il gestore ‘Edison Next’ dopo quasi completa sostituzione a led degli oltre 2400 pali della luce già esistente che consentono un risparmio energetico totale di circa il 65%, abbiamo deciso di dare priorità alla sicurezza stradale ampliando gli impianti di illuminazione lungo la SR71" dichiara il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Devis Milighetti.

Il primo intervento riguarderà Strada Regionale n. 71 dal km 129+770 al Km. 130+305 in sinistra per poi proseguire in Località Montecchio, dentro il centro abitato, dal km 127+040 al Km 127+545 per poi terminare nella zona di confine con Arezzo dal km 132+515 al km 133+055.

L'intervento comporterà un investimento di 180 mila euro e nei tratti interessati i pali della luce in più saranno oltre 70.

"La Strada Regionale 71 è una delle principali vie di collegamento tra Arezzo e Perugia e soprattutto nelle ore notturne un’illuminazione adeguata contribuirà a migliorare la visibilità e a prevenire situazioni di pericolo all'interno del centro abitato" conclude il Vicesindaco Devis Milighetti.