Arezzo, 25 ottobre 2024 – “Cesvot vicino a te” a Cortona L’iniziativa in programma sabato 26 ottobre alle ore 10 presso la sala del Consiglio comunale

Nell’ambito dell’iniziativa “Cesvot vicino a te” che prevede quest’anno 32 incontri territoriali organizzati con i Comuni della Toscana, la Delegazione Cesvot di Arezzo ha organizzato per sabato 26 ottobre alle ore 10, nella sala del Consiglio comunale di Cortona un incontro con tutti gli enti del terzo settore dei comuni della Valdichiana aretina. “Cesvot vicino a te” è un’occasione per conoscere la vasta gamma di servizi che il Cesvot offre gratuitamente a tutti gli enti del terzo settore della Toscana, spaziando dalla consulenza alla formazione, alla comunicazione, alla ricerca fino a servizi logistici e organizzativi. L’iniziativa è anche un’occasione per riflettere sulla nuova fase che si è aperta con la riforma del Terzo settore e con l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che prevede importanti adempimenti ma che apre anche nuove e utili prospettive al vasto mondo dell’associazionismo e della solidarietà attiva, nonché sui nuovi strumenti della coprogrammazione e coprogettazione con gli enti pubblici. All’incontro parteciperanno Leonardo Rossi, presidente Delegazione Cesvot di Arezzo, i rappresentanti della Delegazione e il Sindaco Luciano Meoni e l’assessora alle politiche sociali Lucia Lupetti per il comune di Cortona. “Il confronto con il territorio, con le associazioni e con le persone, è indispensabile per individuare le esigenze della comunità e rendere il nostro impegno sempre più efficiente. Iniziative come questa ci permettono di far conoscere i nostri servizi, ma anche mettere in contatto le realtà del Terzo settore tra loro e con le istituzioni” commenta Leonardo Rossi, presidente Delegazione Cesvot di Arezzo. «La funzione primaria è sempre quella di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. Questo passa anche mediante la collaborazione e la creazione di una rete efficiente ed efficace. Il volontariato oggi ha bisogno più che mai di nuovo sostegni per permettere a più persone possibili di avvicinarsi a questo mondo, un mondo che consente a tutti coloro che lo animano una significativa crescita personale. La presenza di associazioni di volontariato in un territorio sta diventando sempre più essenziale per garantire servizi sociali» afferma l'assessore al Sociale del Comune di Cortona Lucia Lupetti. L’iniziativa è aperta a enti del terzo settore, enti pubblici, cittadini e volontari ed è un’opportunità per conoscere i servizi gratuiti che Cesvot offre e le tante iniziative a sostegno del volontariato e del terzo settore toscano. Per chiarimenti e informazioni scrivere a [email protected]

