“Centri di aggregazione sociale, ripartono le iniziative su sanità e sicurezza. In arrivo il "tutor civico"

La vicesindaco Lucia Tanti

Arezzo, 2 marzo 2023 – Superato definitivamente il covid è tempo per i centri di aggregazione sociale di riprendere la loro strada come punti di diffusione ed informazione per i cittadini di Arezzo su temi centrali come la salute, la prevenzione, la sanità, la sicurezza sociale, la lotta alle truffe e il tema legato al risparmio e al rapporto con le banche. Da qui una calendarizzazione proposta a tutti i 23 centri e che l'amministrazione comunale ha costruito in collaborazione con la Polizia municipale, la Asl e la Banca d'Italia su questioni che sono all'ordine del giorno e che interessano tutti gli aretini. Ogni centro si trasformerà in un luogo di informazione e divulgazione e sarà quindi una sorta di spazio civico di confronto tra cittadini ed istituzioni. Ma non solo: la vera novità è la nascita del "tutor civico" e cioè di una figura, dipendente del Comune di Arezzo ed incardinato nel settore delle politiche di coesione sociale, che sarà il riferimento per tutti i centri di aggregazione sociale e che sarà anche il punto di connessione tra i cittadini e l'amministrazione: una sorta di facilitatore che metterà in pratica tutte quelle azioni perchè il rapporto sia sempre più all'insegna del Km zero.



“Il "tutor civico" è una sperimentazione che vuol rafforzare i centri di aggregazione come spazi di cittadinanza e come cinghia di trasmissione tra cittadini e istituzioni - commenta il vice sindaco Lucia Tanti -. Questa è la funzione che per me hanno i centri di aggregazione sociale e che intendo rafforzare sempre di più. Sono invece contraria a chi vorrebbe trasformare - o far tornare, in alcuni casi- queste esperienze ad un passato dove, per tradizione, una parte politica ne faceva quasi una casa propria nè è possibile pensare di trasformare questi luoghi in consigli comunali di quartiere non eletti da nessuno. Se è legittimo, ed io sono tra questi, rimpiangere le circoscrizioni e spingere perché oltre alla elezione diretta delle province tornino i consigli di circoscrizione, non è legittimo "giocare" alla rappresentanza in contesti che non hanno l'avallo elettorale né il mandato popolare.

I Cas oggi sono dei luoghi importanti da riempire di contenuti ma non possiamo inventarci di farli diventare consiglini comunali di non eletti”, conclude il vice sindaco.