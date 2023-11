Cda Seco, risultati consolidati dei primi nove mesi 2023 con ricavi pari a 162,1 milioni di euro

Arezzo, 13 novembre 2023 – Il cda di Seco, azienda hi-tech con sede a Arezzo e 900 addetti diretti in otto Paesi che sviluppa soluzioni per la digitalizzazione delle imprese, ha approvato i risultati consolidati dei primi nove mesi 2023 con ricavi pari a 162,1 milioni di euro nei primi nove mesi (+12% analogo periodo 2022) di cui 16,3 generati dal business del prodotto Clea cresciuto di 1,7 milioni di euro (+12%) rispetto allo stesso periodo del 2022. Clea è la piattaforma per Intelligenza artificiale (Ia) e di Internet fra le cose (Iot) sviluppata per trasformare i dati in insight utili compatibili con tutti i prodotti hardware. L'incremento dei ricavi è legato alla crescita dei volumi di vendita nelle aree Emea, Usa e Asia Pacifico. Inoltre il cda ha approvato un 'gross margin' pari a 80,3 milioni di euro nei primi nove mesi (49,5% dei ricavi) in crescita di 12,2 milioni di euro (+18%) rispetto allo stesso periodo del 2022; Ebitda adjusted di 37,3 milioni (il 23% dei ricavi), in crescita di 5,2 milioni (+16%); utile ne

16,2 milioni (10% dei ricavi) in crescita di 1,2 milioni euro (+8%).Per il prossimo trimestre, spiega la società, si aspetta «un buon andamento del fatturato e un continuo rafforzamento del business Clea»