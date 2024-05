Catiuscia Fei è la nuova Presidente dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio

Arezzo, 6 maggio 2024 – La Giunta della Camera di Commercio di Arezzo-Siena ha proceduto, nel corso della sua ultima riunione, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di “Arezzo Sviluppo”.

Alla Presidenza dell’Azienda speciale camerale è stata nominata Catiuscia Fei, che sarà affiancata da Antonio Stocchi e Marco Gino Dall’Avo, indicati dalla Giunta camerale rispettivamente come Vice Presidente e Consigliere.

Catiuscia Fei è Direttore aggiunto delle Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo. Ha ricoperto numerosi incarichi nel mondo dell’associazionismo economico ed è componente dei consigli di amministrazione di altre società operanti nel settore dei servizi alle imprese ed in quello turistico.

L’Azienda Speciale della Camera di Commercio ha come mission aziendale l’erogazione di servizi avanzati alle imprese ed alle istituzioni del territorio delle province di Arezzo e di Siena nel settore della formazione e nelle attività innovative per le filiere distrettuali, soprattutto per la gioielleria e oreficeria.

Attraverso il suo Laboratorio “S.A.G.OR”, ad esempio, mette a disposizione delle aziende e dei consumatori servizi di analisi e controllo sui metalli preziosi. Laboratorio che peraltro è uno dei tre, assieme a quelli di Alessandria e Vicenza, autorizzato, in base alla Convenzione di Vienna, a rilasciare il “Common Control Mark” che permette ai gioielli italiani minori oneri e barriere alla loro esportazione nei 22 paesi aderenti all’accordo.

Intensa l’attività di “Arezzo Sviluppo” anche nell’ambito delle attività formative con numerosi corsi istituzionali abilitanti e corsi specialistici per gli ordini professionali. Inoltre l’Azienda Speciale è l’unico ente del territorio accreditato per i corsi di abilitazione come agenti di affari in mediazione- sezione agenti immobiliari - per “cessione di quote societarie” ed è accreditata al Ministero della Giustizia per l’erogazione di attività formative per la mediazione (registrata al n.339 dell’elenco ufficiale).

Da evidenziare anche il ruolo di capofila con funzioni di coordinamento che svolge nei confronti delle agenzie partner per il Progetto @pprendo – percorsi per apprendisti 3.0. Il Progetto, che prevede l’orientamento e la formazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato all’interno della Provincia di Arezzo, ha visto nel corso del 2023 la realizzazione di 35 corsi con 565 partecipanti.

“Arezzo Sviluppo”, il cui Direttore è il Segretario Generale della Camera di Commercio Marco Randellini, svolge inoltre una serie di attività a supporto dei servizi camerali soprattutto per quanto concerne le attività promozionali e la digitalizzazione delle imprese.

Nel formulare gli auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione, il Presidente Massimo Guasconi e i membri di Giunta hanno provveduto anche a ringraziare, per il lavoro svolto, l’Amministratore unico uscente, Ferrer Vannetti.