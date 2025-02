Arezzo, 17 febbraio 2025 – Casentinoapp, una grande opportunità per rimanere connessi.

Oggi 6700 cittadini del Casentino hanno scaricato l’App

CasentinoApp, la app che collega cittadini e istituzioni, per vivere meglio le proprie comunità, e essere informati su iniziative, servizi, problematiche sulla viabilità, ha raggiunto i 6700 utenti.

Vittoria Valentini, assessore competente per la transizione digitale commenta: “Questo è uno strumento sempre più apprezzato perché percepito come utile dalla popolazione. Qui si possono trovare sezioni di grande interesse e utilità, dalla viabilità, alle iniziative, alla localizzazione dei defibrillatori automatici salvavita. Fino alle farmacie aperte. Invitiamo coloro che ancora non lo avessero fatto, a scaricare gratuitamente uno strumento di grande importanza per tutti noi”.

CasentinoApp – I Comuni ti informano è un progetto che rappresenta l’evoluzione dell’app “Sicurezza in Casentino” e conserva tutte le funzionalità presenti in “Sicurezza in Casentino”, oltre a introdurre due nuove sezioni di grande interesse ovvero Eventi e Trova.

Eventi serve per rimanere aggiornati sugli eventi che si tengono nel Casentino, che spaziano dalle mostre d’arte agli eventi sportivi, dalle sagre tradizionali alle conferenze informative.

Trova aiuta a individuare le zone designate come Aree di Attesa Sicura per la popolazione, dispositivi defibrillatori semiautomatici, farmacie aperte in tempo reale.

Inoltre, sarà possibile individuare stazioni di ricarica elettrica per auto ed e-bike. Tutte queste informazioni saranno geolocalizzate, sia all’interno del comune di residenza di ogni utente che su tutto il territorio del Casentino.

CasentinoApp è scaricabile dalle ultime versioni di Android e Ios.

Scaricare la nuova App è molto facile, basta inserire il comune o i comuni dai quali si intende ricevere informazioni e aggiornamenti. L’operazione è gratuita.

Dalla App è possibile inviare una mail, chiamare e connettersi al proprio come facendo segnalazioni utili o scrivere agli amministratori.

Nella sezione “Sempre Informato” si trovano tutti gli avvisi inerenti i servizi o cambiamenti nella erogazione degli stessi al pubblico.

Sulla sezione eventi è possibile rimanere informati su tutti gli eventi del proprio comune.

In Casentino in Diretta ci trovano aggiornamenti utili sulla viabilità.

L’App è utilizzata anche per segnalare eventi straordinari, interruzioni di servizio o della viabilità, allerte meteo.