Caro voli a Natale: fino a 350 euro per la Calabria, quasi 500 per la Sicilia. Cifre e tratte, ecco i prezzi

Firenze, 16 dicembre 2023 – Portafogli alla mano, c’è da farsi venire il mal di testa. Perché a volte basta anticipare o ritardare la partenza di qualche ora, o magari dirottarsi su uno scalo limitrofo, per vedere il prezzo cambiare. Di sicuro c’è soltanto una cosa: anche quest’anno, a Natale, viaggiare in aereo dalla Toscana verso il Sud Italia costerà cifre folli. Inutile dannarsi l’anima: le date che vanno da ora a tutta la durata delle feste natalizie sono più o meno tutte uguali. E per un viaggio andata e ritorno da Pisa alla Calabria si possono sfiorare i 500 euro.

L'aereo

Un volo diretto da Pisa a Lamezia Terme con partenza al 20 dicembre e ritorno al 2 gennaio, con Ryanair, costa infatti 355 euro. Ritardando però la partenza di qualche giorno (ad esempio il 21 o il 22) si può risparmiare qualcosa: in questo caso il costo del viaggio diretto – cioè senza scali – si aggira intorno alle 260 euro.

Non va meglio a chi deve viaggiare verso la Sicilia, altra meta gettonatissima sia per i turisti che per chi sceglie di tornare dalla famiglia a Natale. In questo caso, sempre scegliendo come date quelle che vanno dal 20 dicembre al 2 gennaio, i prezzi variano in base alla destinazione. Per un volo Pisa-Catania a/r si possono arrivare a spendere fino a 467 euro, che diventano però 360 se si sceglie di partire il giorno successivo. Si torna invece ad oltre 400 per partenze dal 22 al 23 dicembre e ritorno a gennaio.

Chi va a Palermo risparmia qualcosa: il costo di un volo andata e ritorno da Pisa, nella finestra 20 dicembre-2 gennaio, costa ‘solo’ 297 euro, mentre chi vuole andare a Trapani può spendere ancora meno e fermarsi a circa 250 euro andata e ritorno. In questo caso, però, la data va scelta con cura, perché i voli non sono disponibili tutti i giorni.

Va quindi decisamente meglio a chi sceglie di andare in Puglia. I viaggi da Pisa verso Bari sono in assoluto quelli meno costosi durante il periodo delle feste: scegliendo anche in questo caso il 20 dicembre come data di partenza e il 2 gennaio come ritorno si riesce addirittura a stare sotto le 200 euro per un viaggio andata e ritorno (197, per la precisione).