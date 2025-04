Arezzo, 30 aprile 2025 – Caro energia: come difendersi da contratti non richiesti e da pratiche commerciali scorrette

5 appuntamenti organizzati da Federconsumatori, Cgil e Spi

Povertà energetica, mercato selvaggio, pratiche commerciali scorrette, contratti non richiesti. Questi i temi che Federconsumatori, Cgil e Spi hanno messo al centro di 5 incontri nella provincia di Arezzo. Il caro energia e i meccanismi di tutela verranno illustrati anche nel quadro dei referendum di giugno che rappresentano un ulteriore elemento di tutela per il cittadino. Il primo appuntamento è in calendario per oggi, mercoledì 30 aprile, alle ore 17 nell’auditorium Buozzi della Cgil in via Monte Cervino ad Arezzo. Il 6 maggio, ancora alle17, incontro presso la bocciofila di Bibbiena in piazza della Resistenza. Giovedì 8 maggio, alle ore 21, sarà la volta della sala comunale di Camucia in piazza Sacco e Vanzetti. L’appuntamento di venerdì 23 maggio, alle ore 16, sarà presso il Foto Boario di Sansepolcro. Il ciclo di inconetri si chiuderà il 29 maggio alle ore 16 presso il circolo Arci di San Giovanni Valdarno.