Career day: un ponte tra studenti universitari di ingegneria informatica e aziende del territorio aretino

Arezzo, 29 maggio 2025 – Il Polo Universitario Aretino offre l’opportunità rivolta alle aziende socie e agli studenti del corso di laurea in Ingegneria Informatica di incontrarsi durante la giornata del Career Day.

Durante gli incontri, le aziende potranno presentare l’azienda, le posizioni aperte in azienda, esplorare le capacità e gli interessi degli studenti, e identificare potenziali candidati per collaborazioni future.

Arezzo vanta un tessuto imprenditoriale dinamico, con numerose aziende altamente tecnologiche che stanno affrontando una sfida cruciale: trovare personale qualificato. Allo stesso tempo, molti studenti universitari desiderano opportunità professionali ma spesso non conoscono le realtà imprenditoriali locali. Il Career Day nasce per colmare questa distanza, favorendo l’incontro tra giovani talenti e imprese alla ricerca di nuove competenze.

L'evento rappresenta un'opportunità unica per gli studenti di esplorare il mercato del lavoro, conoscere le aziende del territorio e avviare contatti diretti con i responsabili delle risorse umane. Per le imprese, invece, è una preziosa occasione per individuare potenziali candidati e mostrare le prospettive di carriera offerte.

Attraverso incontri, workshop e sessioni di networking, il Career Day contribuirà a costruire un ponte concreto tra il mondo accademico e quello lavorativo, promuovendo lo sviluppo economico del territorio aretino e incentivando l’occupazione giovanile.

Per maggiori informazioni, contattare:

Polo Universitario Aretino- Fondazione di partecipazione per la promozione

degli studi e dell'occupazione

via Spallanzani, 23 Arezzo, [email protected], www.polouniversitarioaretino.it