CapoTrave Kilowatt: le opportunità 2025

Arezzo, 2 gennaio 2025 – L’Associazione CapoTrave/Kilowatt offre una nuova opportunità formativa gratuita per 10 giovani tra i 18 e i 25 anni residenti in Toscana e nell’Alta Valle del Tevere Umbra, inclusi i domiciliati in altre regioni, che siano interessati a partecipare a un percorso di avvicinamento al lavoro di direzione artistica e organizzativa di un Festival di arti performative. La deadline per presentare la domanda è venerdì 31 gennaio. Il percorso consiste in 5 incontri di formazione online (15 ore totali) per avvicinarsi alla pratica curatoriale – attraverso la selezione di uno spettacolo che sarà programmato a Kilowatt Festival 2025 – e alla realizzazione di un evento. La formazione sarà condotta dalla direttrice di C/K Lucia Franchi e dalla responsabile di produzione di C/K Marta Meroni.

Il percorso è rivolto a persone in formazione o al termine del percorso formativo, che nutrono un interesse per le arti dello spettacolo e desiderino sviluppare delle competenze all’interno di questo mondo. Per candidarsi è necessario mandare una lettera di motivazione con curriculum discorsivo delle esperienze passate, anche in ambiti diversi da quelli del settore dello spettacolo.

Al termine dei cinque incontri online il gruppo lavorerà per realizzare l’evento che si terrà durante Kilowatt Festival 2025. I partecipanti saranno invitati al festival nelle due giornate di presentazione dello spettacolo selezionato e dell’evento organizzato. Per il vitto e l’alloggio saranno riservate delle promozioni, così come sui biglietti del festival.

Fino al 28 febbraio è aperta la selezione per il Servizio Civile Universale, che si rivolge a persone dai 18 ai 28 anni di età: quest’anno sarà possibile fare questa esperienza di preparazione al mondo del lavoro anche presso la nostra sede, a Sansepolcro!

Un’occasione per seguire e partecipare ai lavori di tre aree della nostra realtà: organizzazione/produzione, comunicazione/promozione e scenotecnica.

Le Residenze Artistiche della Toscana (RAT) annunciano l’apertura del bando per la quarta edizione del progetto Toscana Terra Accogliente, rivolto a professionisti della prosa, danza, performance, teatro per le nuove generazioni e circo contemporaneo. Il progetto intende sostenere la creazione di 7 opere inedite attraverso il supporto di residenze artistiche, contributi economici e visibilità.

È online fino alle ore 12 del 21 gennaio 2025 il bando Danza Urbana XL per la selezione di creazioni di danza contemporanea e d’autore per spazi urbani o non-convenzionali. L’azione del Network Anticorpi XL, la rete italiana dedicata al sostegno e alla promozione della giovane danza d’autore, si rivolge ad autori e autrici/ compagnie professionali residenti in Italia che indagano le forme dello spettacolo al di fuori degli spazi deputati immergendosi nei luoghi della quotidianità, negli spazi pubblici e – più in generale – nel paesaggio urbano.