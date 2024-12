Capodanno: «Tuteliamo il benessere dei nostri amici animali»

Arezzo, 31 dicembre 2024 – Dichiarazione dell’assessore Giovanna Carlettini

“Pronti a far festa per il nuovo anno, desidero rinnovare l'appello affinché questo avvenga rispettando il benessere dei nostri amici animali, ormai consapevoli che i botti di qualsiasi tipo spaventano cani, gatti o animali domestici e d’affezione. E' importante proteggerli tenendoli in luogo chiuso e riparato per evitarne la fuga e coccolarli fin quando non torna il silenzio.

Una raccomandazione in più rispetto a quella necessaria e legata alla sicurezza delle persone, specialmente quelle intente a festeggiare il capodanno nelle piazze o nei luoghi di ritrovo pubblici o privati”.