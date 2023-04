Cane morto sul traghetto: “All’Elba serve clinica veterinaria e collegamento d’emergenza"

la d’Elba (Livorno), 23 aprile 2023 - Ha fatto il giro del web la triste notizia del cane Oscar, morto sul traghetto in attesa di raggiungere la terraferma e ricevere soccorso. La sua padrona, Sara, non aveva trovato nessun veterinario disponibile la sera sull'Isola d'Elba, e allora si era imbarcata sperando che il suo amato amico a quattro zampe potesse resistere fino a Piombino. Ma così non è stato, e ovviamente è salita la rabbia per una morte che poteva essere evitata.

Marco Landi e Sara Marchiani

Il consigliere regionale della Lega Marco Landi ha incontrato nel pomeriggio Sara Marchiani, il cui cane Oscar si è sentito male alle 20.30 ed è morto perché non ha potuto raggiungere la clinica veterinaria più vicina e ricevere le cure necessarie. “Se l’Elba avesse collegamenti con il Continente anche in orario serale o emergenziale, Oscar, il cane di una cittadina di Procchio, si sarebbe potuto salvare – scrive Landi - E invece dalle 21 alle 5 gli oltre 30mila elbani e i loro animali sono bloccati sull’Isola. Se l’Elba avesse una clinica veterinaria Oscar si sarebbe potuto salvare. E invece purtroppo non c’è, come non c’è un canile di cui da tempo si parla ma senza risultati. A dicembre scorso, su mia proposta, la Giunta regionale si è impegnata a contribuire per 600mila euro mancanti per la realizzazione di un canile-gattile con annesso servizio veterinario h/24. Non mi arrenderò fino a quando la struttura non sarà pronta. Come continuerò a sollecitare un nuovo contratto di servizio per la continuità territoriale che preveda più traghetti, anche in ore serali, come accadeva nei primi tempi della concessione a Toremar. Perché chi abita su un’isola ha gli stessi diritti di chi vive sul continente”. “Chiedo alle istituzioni che sia realizzata nel minor tempo possibile all’Isola d’Elba una clinica veterinaria h24 - dice Sara Marchiani - e in tempi immediati la possibilità di un collegamento di emergenza con la terraferma. È una richiesta che parte da me, ma anche dalle migliaia di persone che mi hanno scritto indignate e che mi incoraggiano a portare avanti le battaglie per i nostri animali”.