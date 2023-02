Campionati Cucina Italiana 2023, trionfa la squadra toscana

Il trionfo della squadra toscana ai Campionati di Cucina Italiana

Firenze, 23 febbraio 2023 – Trionfo toscano ai Campionati della cucina italiana 2023 a Rimini dove è andato in scena un confronto ai fornelli tra oltre millecinquecento chef di tutta la penisola nelle diverse declinazioni dell'arte culinaria, con la rappresentativa Toscana che ha vissuto un'edizione storica in cui ha fatto incetta di premi. Il riconoscimento più importante, si spiega in una nota, è la medaglia d'oro assoluta per il punteggio più alto ottenuto nella competizione tra squadre regionali dove il gruppo coordinato dall'Unione regionale cuochi toscani è riuscito a dar seguito al successo del 2022 e a confermarsi così campione d'Italia.

“Sono orgoglioso ed entusiasta per questo risultato corale che vede la Toscana al centro - commenta Roberto Lodovichi, presidente dell'Unione regionale cuochi toscani -. Voglio ringraziare i componenti della squadra e tutti i nostri associati che, dopo mesi di lavoro e di sacrifici, hanno concorso ai campionati della cucina italiana: stiamo valorizzando la nostra regione come veri 'ambasciatori di toscanità'".

La competizione di cucina calda a squadre ha preso il via con il conferimento del Premio della critica gastronomica conferito da nomi autorevoli del mondo della stampa specializzata che è spettato alla Toscana. Il secondo motivo di euforia è stato rappresentato dalla vittoria della medaglia d'oro raggiunta dalla squadra composta dal team manager Leonardo De Candia dell'Associazione Cuochi Arezzo, dal capitano Daniele Zingoni dell'Associazione cuochi Pistoia-Montecatini, da Daniele Astarella e Francesco Pannullo dell'Associazione cuochi pisani per lo 'Starter', da Alessio Morganti dell'Associazione cuochi Pistoia-Montecatini per il 'Main course’, da Anna Marcon dell'Associazione cuochi giorentini e da Marta Grazzini dell'Associazione cuochi Pistoia-Montecatini per il 'Pastry chef', e dagli helper Manuel Boccuzzi, Emanuele Callari e Tommaso Monaci dell'Associazione cuochi Arezzo.

La conclusione è infine coincisa con l'assegnazione dell'oro assoluto per premiare il miglior movimento in gara ai Campionati della cucina italiana e, anche in questo caso, la vittoria è spettata alla Toscana.