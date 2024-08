Arezzo, 9 agosto 2024 – Cambia il dottore a Chiusi della Verna: ai cittadini garantita la continuità del servizio.

È Giacomo Marzi il nuovo medico del comune di Chiusi della Verna, riceverà i cittadini una volta a settimana nel’Ambulatorio della salute del capoluogo e una volta ogni quindici giorni sarà presente in Vallesanta. Ogni mercoledì continuerà ad essere presente la dottoressa Claudia Tulliani e il dottor Marzi ogni venerdì a Chiusi della Verna.

“Devo ringraziare la Casa della Salute di Rassina per la collaborazione nella ricerca di un sostituito del nostro medico dando così continuità al servizio, e la vice sindaco del nostro comune per il lavoro e l’impegno dimostrato affinchè fosse garantito alle famiglie la giusta assistenza sanitaria - ha spiegato il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini - nelle aree montane c’è ancora più bisogno di vicinanza da parte delle istituzioni, perché i cittadini sono spesso lontani dai servizi. Abbiamo lavorato molto affinché la presenza del medico di famiglia continuasse ad essere garantita. Dal mese di aprile inoltre è in servizio l’infermiere di comunità, per il quale ringrazio la Asl”.

Tellini ha inoltre spiegato che proprio per essere sempre più vicini ai cittadini, facilitandone l’accesso ai servizi, a Corezzo è stato installato un Totem touch screen al quale si accede con la propria Carta sanitaria elettronica attivata e il Pin consegnato al momento dell'attivazione. Bastano pochi semplici passaggi per stampare i referti di laboratorio e di radiologia, per prenotare visite o per stampare l'attestato per la compartecipazione alla spesa sanitaria (esenzione per reddito, fascia economica, ISEE). Presto sarà possibile anche l’operazione di pagamento dei ticket, la scelta del medico, la prenotazione di una prestazione, la richiesta di atti o documentazione, l’erogazione di servizi amministrativi di vara natura tramite applicativi web, e molto altro.