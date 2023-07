Caldo, una notte da record in tutta l'Umbria. In arrivo i primi temporali

Perugia, 25 luglio 2023 - E' stata la notte più calda dell'anno e non solo in Umbria. Le ultime 24 ore, secondo gli esperti di Umbria Meteo, da segnare negli annali della meteorologia italiana, non solo per i record di temperatura battuti ieri pomeriggio in Sardegna e Sicilia con punte di 47°-48° (a Palermo nuovo record con 46,4°C, in molte zone della Sicilia sono 9 giorni che le massime non scendono sotto i 40°C) ma anche per quanto è successo nell'ultima nottata, con valori pari o superiori a 30°C in molte località umbre alle 2.30 di notte ed addirittura, alla stessa ora, valori oltre 40°C in Sicilia, nel palermitano. In aggiunta a tutto questo, sul nord Italia, da 4-5 giorni si formano in continuazione supercelle temporalesche che producono tornado (trombe d'aria), downburst (raffiche lineari discendenti dalla struttura temporalesca che possono superare i 130 km/h) ma soprattutto grandinate eccezionali con chicchi - segnala Umbria Meteo - spesso oltre i 10 cm di diametro e punte da 14-15 cm, sintomo di correnti ascensionali convettive fortissime. Questa situazione inizierà a cambiare lentamente nella giornata odierna poi entro giovedì 27 luglio tutta l'Italia avrà condizioni atmosferiche completamente differenti, più normali. Per quanto riguarda l'Umbria oggi, martedì 25 luglio, ancora correnti calde ed umide meridionali con transito di nuvolosità generalmente non molto consistente, capace di produrre locali piovaschi e rovesci, in qualche caso possibili anche isolati temporali, precipitazioni più probabili sul centro nord della nostra regione. Domani - sempre secondo Umbria Meteo - mercoledì 26 luglio invece, entrando aria più fresca fin dal mattino, avremo correnti nord occidentali con locali rovesci o temporali, non frequenti ma in qualche caso potranno risultare intensi. Migliora in serata. Giovedì 27 luglio sole con un po' di tramontana, temperature in media o leggermente sotto con aria asciutta, insomma si starà finalmente bene ed archivieremo questa fase meteorologica eccezionale.