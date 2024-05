Calcit, domenica le 1500 coperte di Mani&Cuore in piazza Grande

Arezzo, 23 maggio 2024 – Presenti dalle 6 di mattina, per iniziare a stendere oltre 1500 copertine di lana sul mattonato rosso. Un colpo d’occhio unico quello che sarà realizzato domenica 26 maggio in piazza Grande in occasione della seconda edizione dell’evento biennale Mani & Cuore per il Calcit. In vendita per sostenere la senologia di Arezzo le coperte fatte a mano da centinaia di donne che negli ultimi due anni si sono messe a lavorare ai ferri o all’uncinetto per realizzare le coloratissime copertine quadrate da vendere per sostenere le tante iniziative del comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo. “Nella prima edizione due anni fa furono raccolti 18mila euro, domenica 26 maggio torneremo in piazza Grande con oltre 1500 copertine realizzate a mano in vendita per sostenere il centro di senologia- spiega il Presidente del Calcit Giancarlo Sassoli – ieri abbiamo ritirato altre 250 buste disegnate dai bambini della scuola Leonardo Bruni, sono in tutto mille quelle donate che hanno coinvolto altrettanti bambini dell’istituto comprensivo e che verranno usate domenica per consegnare le copertine acquistate. Mani & Cuore è una grande festa che coinvolge tantissime persone, c’è chi ha donato la lana e chi si è messo a disposizione per realizzarle. Novità di quest’anno le coperte con i colori della Giostra del Saracino e la presenza del cenacolo degli artisti aretini al lavoro in vari corner di piazza Grande. Mani & Cuore è un evento a cadenza biennale ormai entrato in pianta stabile nel calendario delle iniziative del mese di maggio del Calcit. Lo facciamo ogni due anni proprio per la difficoltà di realizzare così tante coperte da stendere nel mattonato. Saremo in piazza domenica mattina dalle 6 per iniziare a stendere le coperte e la vendita proseguirà fino alle 19”. Un evento possibile grazie al lavoro a maglia e all’uncinetto di centinaia di donne. “Ci sono state le coperte donate dalle ospiti della Casa Pia – prosegue Sassoli - quelle della Pro loco di Castiglion Fibocchi che ha realizzato anche un laboratorio di maglia aperto ad adulti e bambini per tramandare questo prezioso sapere. Si sono iscritti già alcuni bambini delle scuole e altre scuole sono interessate. C’è il gruppo del Valdarno, ma le coperte sono arrivate da tutta la provincia. Non solo. Un’aretina trasferita a Bologna ci ha spedito una coperta. L’iniziativa mobilita un centinaio di donne e un migliaio di bambini. Quest’anno se avanzeranno alcune coperte organizzeremo eventi di Mani & Cuore anche in provincia. Obiettivo con l’appuntamento di domenica, raccogliere fondi da destinare al centro di senologia, per la cura e la prevenzione del tumore al seno”. Maggio è il mese per eccellenza del Calcit, dopo il Mercatino all’Eden che ha permesso il 12 maggio di raccogliere 57mila euro per il servizio Scudo, prosegue anche Mercatino in Concerto a cui è abbinato il 22esimo concorso Gianfranco Barulli che parte oggi al circolo Artistico in memoria dello storico fondatore del Calcit, che si concluderà domenica 26 maggio con la finale. Tra i primi premi, alle 10:30 al Teatro Petrarca sarà assegnato il premio Silvano Grandi con la giuria Presieduta dal Prof. Claudio Santori. Alle 21 ci sarà il concerto dell’Orchestra Sinfonica Calcit diretta da Carmelo Giallombardo. Alle 16:30 la settimana Edizione del Premio «Città di Arezzo» offerto dal Comune. Anche in questo caso i fondi raccolti andranno al servizio di cure domiciliari oncologiche Scudo.