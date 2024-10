26 ottobre 1863, nasce il calcio moderno. Ma tutto iniziò a Firenze

Firenze, 26 ottobre 2024 - Era il 26 ottobre del 1863 quando alcuni club sportivi decisero, in Inghilterra, di consociarsi in una nuova associazione: The Football Association. Di fatto quest'evento segna la nascita di un nuovo sport: il calcio moderno. La Federazione inglese venne affiliata alla Fifa in un primo momento dal 1905 al 1920, poi dal 1924 al 1928, per entrare definitivamente a farne parte dal 1946, mentre venne affiliata alla Uefa dal 1954. la più antica associazione calcistica del mondo. E, di conseguenza, quello che conosciamo oggi come calcio moderno. Per secoli a Londra non esistevano regole accettate universalmente per giocare a calcio. In pratica in ogni scuola pubblica si dovevano rispetare regole diverse, e quando si giocava assieme era il caos. Il capitano del Barnes Ebenezer Cobb Morley, nel 1862 scrisse al quotidiano Bell's Life chiedendo di costituire un organo di governo dello sport “con l'obiettivo di stabilire un preciso codice di regole per la regolamentazione del gioco”. Questa richiesta portò al primo incontro presso la Freemasons' Tavern che creò la Football Association, la più antica associazione calcistica del mondo. Undici rappresentanti delle squadre di calcio e delle scuole londinesi si incontrarono per concordare regole comuni. Cobb Morley, nella sua casa di Barnes, redasse le leggi del gioco, che vennero chiamate "regole di Londra". Giocò la prima partita in assoluto nel 1863 e da quel momento ebbe inizio la storia dello sport più popolare del mondo. Ma dove nacque il calcio? Secondo alcuni studiosi a Firenze, dove l'antesignano di questo sport può essere considerato il calcio storico fiorentino, di cui si ha conoscenza almeno dal 1314, quando, dopo aver visto la luce a Firenze, iniziò a diffondersi in Inghilterra. Ma sembrano maggiori i punti in comune del calcio storico col rugby più che con il football.

Nasce oggi

Trilussa nato il 26 ottobre 1871 a Roma. Distaccato e scettico, pacifista e nostalgico del passato, ma soprattutto dotato di una penna raffinata e di uno sguardo sensibile, seppur mascherato dal sarcasmo, attraverso cui osservare le miserie quotidiane e l'infausto destino dell'umanità: resta ancora molto da approfondire sulla figura celebre e amata del poeta romanesco Trilussa, all'anagrafe Carlo Alberto Salustri. Un suo celebre aforisma recita così: “Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti”.