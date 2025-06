Arezzo, 10 giugno 2025 – Caccia: ieri, oggi e domani. Un successo con i complimenti dell’europarlamentare on. Pietro Fiocchi, il senatore Patrizio Giacomo la Pietra sottosegretario per l’agricoltura e l’onorevole Bruzzone della lega.

“Caccia Ieri, oggi e domani, un convegno che ci ha dato una grande soddisfazione in termini di presenze, per la bella organizzazione e per la profondità dei temi trattati. Ci arrivano oggi i complimenti degli invitati di eccezione ovvero l’Europarlamentare Onorevole Pietro Fiocchi, il Senatore Giacomo La Pietra e l’Onorevole Bruzzone dei quali è importante dare evidenza pubblica”, con queste parole il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, intende complimentarsi non solo con gli organizzatori ovvero Paolo Cavallucci consigliere di Castel Focognano e dell’Unione dei Comuni, le sezioni provinciali di Enalcaccia e Federcaccia, ma anche con tutti coloro che hanno cooperato a rendere questo evento un momento di valore per il territorio.

Il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli commenta: “Ricevere i complimenti di personalità istituzionali che rappresentano il nostro Paese credo sia una cosa che non possa lasciare indifferenti e parla di un territorio che non solo sa fare accoglienza, ma che sa organizzare situazioni di altissimo livello che riescono a lasciare un segno e a portare una dialettica interna e esterna felice su temi aperti e molto importanti per tutti come appunto la caccia. Il convegno è servito proprio a evidenziare come la caccia sia un tema da affrontare senza pregiudizi. Nel discutere i vari punti proposti dal momento di studio e approfondimento, è emerso con forza il ruolo dei cacciatori come soggetti collaborativi anche nella tutela del nostro ambiente e della agricoltura. I nostri cacciatori in particolare, svolgono una positiva attività e hanno un ruolo attivo nella gestione faunistica del territorio e nella tutela delle colture. Il mondo venatorio, con questo convegno, ha fatto un passo in avanti verso la società civile, mostrando la volontà di ascoltare e di essere ascoltato con apertura e senza atteggiamenti pregiudiziali”.

Il consigliere di Castel Focognano e Unione dei Comuni promotore dell’iniziativa Paolo Cavallucci conclude: “Particolare attenzione è stata riservata alla proposta di riforma della legge 157/92, su cui sono state chiarite molti dubbi. È stata inoltre fatta chiarezza su tematiche di grande rilevanza come la chiusura dei valichi montani in Lombardia, il divieto di utilizzo del piombo nelle zone umide e le implicazioni legate alla normativa europea. E’ emersa con forza la necessità di raccontare la caccia in modo più incisivo e su larga scala, per far comprendere al pubblico esterno il vero significato di questa pratica, il suo valore sociale e il contributo che essa apporta all’agricoltura, al mondo rurale e alla gestione del territorio forestale. È stato sottolineato come una narrazione corretta, basata su dati scientifici e una comunicazione trasparente, sia oggi più che mai fondamentale. Grazie al sostegno degli sponsor Armeria Paoletti e Azienda Vitivinicola Pergentina, e alla partecipazione attiva delle associazioni venatorie Enalcaccia e Federcaccia. Un sentito ringraziamento va infine al Comune di Bibbiena, che ha patrocinato l’iniziativa nella persona del sindaco Filippo Vagnoli”.

Il convegno, che si è svolto presso il Cinema Italia di Soci lo scorso sabato 7 giugno, ha avuto ospiti importanti come l’On. Franco Bruzzone responsabile nazionale dipartimento gestione faunistica e attività venatoria della Lega; l’Europarlamentare Onorevole Pietro Fiocchi, vicepresidente della Commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo, Vicepresidente dell’Intergruppo “Biodiversità, caccia e territorio rurale e il Senatore Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste.