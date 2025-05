Arezzo, 30 maggio 2025 – Caccia: ieri, oggi e domani. Un convegno a Soci con l’europarlamentare on. Pietro Fiocchi, il senatore Patrizio Giacomo La Pietra sottosegretario per l’agricoltura, onorevole Bruzzone della lega.

Cacci Ieri, oggi e domani è il titolo di un convegno organizzato da Paolo Cavallucci consigliere di Castel Focognano, dell’Unione dei Comuni in collaborazione con le sezioni provinciali di Enalcaccia e Federcaccia e il Comune di Bibbiena sabato 7 giugno alle ore 17.00 presso il Cinema Italia di Soci.

Il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli commenta: “Siamo felici di poter ospitare questo evento che vuole attivare un confronto sul mondo della caccia, un tema che deve essere aperto e costruttivo. Troppo spesso quando si parla di caccia le questioni vengono estremizzate e questo non porta del bene al confronto e ai territori. I cacciatori sono i primi a volere il rispetto dell’ambiente in cui viviamo; i nostri cacciatori in particolare, svolgono una positiva attività e hanno un ruolo attivo nella gestione faunistica del territorio. Ringrazio tutte le personalità e i politici presenti per la loro disponibilità a portare valore e dati di interesse nel contesto del convegno e Paolo Cavallucci per averci coinvolti in questo progetto di alto valore teso a comprendere meglio il mondo venatorio”.

Il consigliere di Castel Focognano e Unione dei Comuni promotore dell’iniziativa Paolo Cavallucci commenta: “Ho voluto questo evento per fare comprendere il ruolo del cacciatore. E’ ormai evidente come l’operato del cacciatore sia un operato insostituibile sia per il mondo rurale sia per la gestione dell’ambiente. Credo che solo dando informazioni reali e adeguate, si possa comprendere in modo equilibrato il valore dell’attività venatoria nel nostro paese. Temi importanti verranno affrontati durante questo dibattito ovvero l’evoluzione che la figura del cacciatore ha subito nel tempo, il modello di caccia etica e sostenibile, il rapporto indissolubile del mondo della caccia con l’agricoltura, l’importanza di una cultura legata alla carne selvatica quale modello ambientale e etico, l’importanza del comparto economico che ruota intorno al mondo venatorio e soprattutto la riforma della legge157, la sentenza del TAR riguardante la chiusura della caccia nei valichi montani, la questione piombo e quella dei grandi predatori”.

Il convegno si terrà al Cinema Italia di Soci alle ore 17.00 del 7 giugno 2025 e vedrà sul palco:

Alessandro Giangio, cacciatore, scrittore e content creator del canale YouTube “Wildhunters;

Jacopo Piantini vice presidente nazionale Enalcaccia; Giovanni Giusti, presidente Federcaccia UCT Arezzo; Franco Zunino segretario generale associazione italiana per la wilderness; On. Franco Bruzzone responsabile nazionale dipartimento gestione faunistica e attività venatoria della Lega; l’Europarlamentare Onorevole Pietro Fiocchi, vicepresidente della Commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo, Vicepresidente dell’Intergruppo “Biodiversità, caccia e territorio rurale”.

Concluderà la giornata il Senatore Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste.

Jacopo Piantini, bibbienese e vicepresidente nazionale di Enalcaccia: “Si tratta di un convegno nel quale verranno affrontati i temi inerenti la riforma della legge nazionale 157 sulla caccia, verso la quale stiamo guardando con fiducia per le modifiche che verranno ad essa apportate. Quello che stiamo vivendo è un periodo positivo per il mondo venatorio soprattutto per il modo diverso in cui i cacciatori e il loro ruolo vengono visti e considerati dalla comunità. Questo aspetto è essenziale e il convegno avrà anche questo ruolo ovvero dare informazioni reali, concrete su questo comparto molto vicino all’ambiente”.

Giovanni Giusti, Presidente Federcaccia UCT Arezzo: “Siamo molto felici di partecipare a questo evento. La modifica della legge 157, una bozza della quale è stata da poco portata in Parlamento, è un momento di grande interesse peer tutti noi. In questo convegno, fatto con i massimi rappresentanti politici del nostro Paese e con grandi esperti del settore, vorremmo proprio portare le istanze del mondo venatorio ovvero avere certezze dei calendari venatori, tutela della caccia alla migratoria, l’uso del piombo e classificazione delle aree umide”.

L’evento è a ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione al numero: 3478622299