Pnrr in Toscana, inghippo con l’Inps: risorse a rischio per i Comuni

A rischio per i Comuni le risorse del Pnrr

Firenze, 20 marzo 2023 - Un nuovo inghippo burocratico incombe su Comuni grandi e piccoli, facendo temere ai sindaci di perdere l’occasione del Pnrr. Si tratta di alcune verifiche contributive sollecitate dall’Inps, che chiede conto ai Comuni dei versamenti previdenziali effettuati per i propri dipendenti, dagli anni Novanta in poi. Un controllo difficile da fare, visti i tanti anni passati. "Il problema è che l’Inps impone di fare tutto entro 90 giorni – racconta Simone Gheri, direttore di Anci Toscana, l’associazione dei Comuni – trattando gli enti al pari di evasori, quando in realtà si tratta di recuperare dati che a noi risultano regolarmente inviati all’Inps a suo tempo, ma che l’ente non ritrova. Va precisato infatti che nella gran parte dei casi non siamo di fronte a soldi non versati, ma che Inps non riesce a rintracciare nelle proprie banche dati". Il problema più grave però è un altro. "Se il Comune in questione non ottempera alla richiesta – continua Gheri - rischia di vedersi arrivare un Durc (il documento unico di regolarità contributiva ndr) negativo. E questo, a sua volta, pone gli enti in difficoltà nell’incasso dei finanziamenti Pnrr e li porta ad avere molte altre problematiche...