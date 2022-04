Covid Toscana, i casi del 6 aprile: 4.458 nuovi contagi

Firenze, 6 aprile 2022 - Covid Toscana, i nuovi contagi registrati oggi 6 aprile nella regione sono 4.458. Il dato emerge su un totale di 28.809 test di cui 7.036 tamponi molecolari e 21.773 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,47% (64,8% sulle prime diagnosi).

La scorsa settimana di mercoledì erano stati confermati 4.960 casi a fronte di 32.144 test. Nel raffronto diretto, pertanto, i contagi mostrano una flessione di oltre il 10%. Il tasso dei nuovi positivi, invece, sette giorni fa raggiungeva rispettivamente il 15,43 e il 63,4%. Passando alle vaccinazioni il totale delle dosi somministrate dei preparati anti-Covid sale a 8.832.858, di cui 3.210 nell'ultima giornata.

Età dei nuovi positivi

L'età media dei 4.458 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (18% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 22% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più).

Leggi anche: Toscana, più di 1 milione di contagi. Un cittadino su tre ha avuto il Covid / Covid Toscana, la percentuale di positivi sui soggetti sottoposti a tampone / Long Covid: cos'è, chi colpisce, quali sono i sintomi

Tamponi processati e tasso di positività

Oggi sono stati eseguiti 7.036 tamponi molecolari e 21.773 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 6.878 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 49.301, -1,3% rispetto a ieri.

Ricoveri e terapie intensive

I ricoverati sono 924 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (3 in meno).

12 morti

Si registrano 12 nuovi decessi: 9 uomini e 3 donne con un'età media di 79,8 anni (4 a Firenze, 2 a Pistoia, 1 a Pisa, 2 a Livorno, 1 a Arezzo, 1 a Siena, 1 a Grosseto). Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 4 a Firenze, 2 a Pistoia, 1 a Pisa, 2 a Livorno, 1 a Arezzo, 1 a Siena, 1 a Grosseto.

Sono 9.586 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.027 a Firenze, 806 a Prato, 863 a Pistoia, 626 a Massa Carrara, 899 a Lucca, 1.027 a Pisa, 700 a Livorno, 639 ad Arezzo, 512 a Siena, 362 a Grosseto, 125 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

I grafici Covistat INFN:

La mappa del contagio

Sono 283.740 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.111 in più rispetto a ieri), 71.053 a Prato (198 in più), 81.445 a Pistoia (331 in più), 48.510 a Massa Carrara (282 in più), 106.473 a Lucca (508 in più), 115.072 a Pisa (526 in più), 88.069 a Livorno (437 in più), 92.954 ad Arezzo (426 in più), 69.275 a Siena (343 in più), 52.683 a Grosseto (296 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.