“Bilancio dell’ Annata Agricola 2023 di Fraternita”

Arezzo, 6 dicembre 2023 – I cambiamenti climatici degli ultimi anni stanno influenzando notevolmente e negativamente le produzioni agricole in tutto il territorio Italiano. La 2023 sarà ricordata come una delle annate più scarse, come quantità, per le produzioni Viticole e Olivicole a livello nazionale.

Questa mattina si è svolta a Mugliano la conferenza stampa di fine anno di Tenute di Fraternita, presenti il Primo Rettore di Fraternita Dott. Pier Luigi Rossi e il Rettore Arturo Ghezzi.

Il Primo Rettore ha illustrato i dati delle vendite di Tenute di Fraternita nelle varie parti del mondo, dichiarando che nel corso del 2023 le vendite del Vino all’estero hanno visto delle conferme ( USA, Kirghizistan, Vietnam, Germania, Giappone, Vaticano ) e la conquista di nuovi mercati quale quello Australiano. Ci riempie di orgoglio, ha dichiarato il Primo Rettore, sapere che i prodotti di Fraternita si possano trovare nelle tavole dei consumatori di oltre 13 paesi in giro per il mondo , paesi molto diversi tra loro ma che hanno in comune l’amore per i prodotti di Arezzo . Con questi prodotti portiamo nel mondo sia la produzione della nostra terra ma anche la storia della nostra antica Istituzione.

La nostra azienda , ha dichiarato il Rettore Arturo Ghezzi, è interamente a conduzione Biologica e grazie ad una gestione accorta e mirata ha limitato i danni sia nel settore Viticolo , nel quale si è registrata una leggera flessione della produzione ( 5/10 % ) , dovuta quasi totalmente alla siccità del periodo di fine estate che i quello olivicolo dove si è salvaguardato la sanità delle olive dagli attacchi della mosca ( con utilizzo di polvere di roccia ed esche proteiche) e soprattutto nella zona di Civitella si è riscontrata un’ottima raccolta, sopra la media del territorio aretino (dove c’ è stata una flessione sino all’ottanta per cento) . La qualità sia dei Vini che dell’Olio è risultata di altissimo livello e l’olio prodotto ( oltre 2500 litri ) è stato venduto, totalmente a prezzo calmierato, con un operazione di prevendita da fine settembre.

Ha proseguito il Primo Rettore comunicando che a livello italiano sono state implementate le vendite sia attraverso lo Shop Online che con la vendita diretta, a livello locale il punto vendita di Mugliano ha incrementato le vendite e ha riscosso un notevole successo da parte di Winelovers italiani e stranieri provenienti da tutto il mondo , tanto che la Barriccaia è divenuta una sede permanente delle degustazioni di Fraternita. Nel corso dell’annata sono state effettuate varie serate a tema nei giardini di Mugliano e della Concezione e nelle Stanze del Vino a Mugliano, in collaborazione con i Sommelier di AIS Arezzo, serate che hanno riscontrato grande successo di pubblico.

Avvicinadoci ormai a fine anno e alle festività natalizie ha concluso il Primo Rettore Dott. Pier Luigi Rossi , Fraternita propone a tutti gli Aretini le proprie composizioni personalizzate ( cesti , cassette e scatole ) con tutti i prodotti della Terra di Arezzo, non solo Vino ma anche Olio, Aceto, Miele, Birra, Cereali, Farine, Legumi, Succo di Mela , Zafferano abbinati ad una selezione di altri prodotti locali di qualità.