Arezzo, 28 aprile 2025 – Bibbiena ottiene finanziamenti per due importanti interventi

Il Vice Sindaco Caporali: “La programmazione e la progettazione sono state due operazioni determinanti anche in questi due casi”.

“Grazie alla progettazione e al lavoro dei nostri uffici abbiamo ottenuto due finanziamenti per un totale di circa 550.000 mila euro per altrettanti interventi sul nostro territorio, ovvero la messa in sicurezza di via Arno e il passaggio pedonale sul ponte dell’Archiano”.

Con queste parole il Vice Sindaco Matteo Caporali annuncia l’ottenimento di due grossi finanziamenti attraverso i quali saranno fatti lavori di grande importanza per la comunità di Bibbiena e non solo.

Il primo è la messa in sicurezza di via Arno a Bibbiena, intervento per il quale è stato ottenuto un finanziamento di 270 mila euro. Si tratta di un lavoro di mitigazione del rischio idrogeologico in un punto molto delicato del territorio dove anche in passato ci sono stati piccoli eventi franosi.

Caporali a questo proposito spiega: “Siamo arrivati in fase di progettazione esecutiva e sicuramente dovremo intervenire anche con una cospicua compartecipazione da casse comunali ai finanziamenti ottenuti sulle Aree Interne. Ma si tratta di un intervento di grande importanza per il territorio e per la sicurezza dei cittadini”.

Anche secondo finanziamento è stato ottenuto sul bando delle Aree Interne per la coesione territoriale e ammonta a circa 285 mila euro per la realizzazione di un passaggio pedonale nel ponte sull’Archiano. Si tratta di un’opera con una doppia e importante funzione: collegamento alla ciclopista e passaggio in sicurezza per i pedoni in una delle zone più frequentate di collegamento tra Bibbiena Stazione e la zona commerciale del Palazzetto.

Caporali conclude: “Anche nel caso della struttura fondamentale del passaggio pedonale sull’Archiano abbiamo i decreti attuativi. Per i lavori dovremo aspettare sicuramente la fine dell’estate. Ringrazio gli uffici competenti che, come sempre, con impegno e professionalità, hanno supportato noi amministratori nell’ottenimento di questi finanziamenti per migliorare la vivibilità di alcune zone strategiche del nostro territorio. Tutto questo è frutto di un percorso di programmazione di valore che supporta l’attività di ascolto dei bisogni dei cittadini e delle cittadine. Questi interventi era in programma proprio perchè servono a migliorare la vivibilità di alcune parti del nostro comune”.