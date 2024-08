Bibbiena, il gemellaggio con Boulazac compie 35 anni

Arezzo, 13 agosto 2024 – Il legame tra Bibbiena e Boulazac (Francia) compie trentacinque anni. Un sodalizio che nel tempo si è rafforzato con scambi, amicizie e comuni valori.

Per festeggiare al meglio questa importante ricorrenza il prossimo 19 Agosto una folta delegazione di 45 persone partirà da Bibbiena alla volta del comune francese per una festa all’insegna dello spirito europeista e dell’importante istituzione del gemellaggio come strumento di fratellanza tra i popoli.

A guidare la delegazione insieme al Comitato del Gemellaggio e al presidente Occhiolini, ci sarà l’Assessora alle Politiche Giovanili Vittoria Valentini che commenta: “L’obiettivo che ci poniamo in questo 35esimo anno di gemellaggio con Boulazac è innanzitutto il rinnovo del Comitato e poi il ricambio generazionale, ovvero il coinvolgimento dei giovani in questo progetto che ritengo di grande valore per il futuro. La presenza insieme a noi in questo viaggio dei ragazzi e ragazze della Filarmonica di Soci è un primo passo in questa direzione e impegno. I giovani hanno bisogno di maggiore consapevolezza sul fronte dei valori europeisti e questo è un mezzo importante”.

Le 45 persone della delegazione, saranno ospitate nelle famiglie di Boulazac che hanno dato la loro disponibilità, come è nella migliore tradizione dei gemellaggi.

L’Assessora commenta: “Questo aspetto non è secondario poiché ci aiuta a rinsaldare vecchie d nuove amicizie, per conoscere a fondo costumi e differenti modi di vivere. Mi impegnerò molto nel fare rivitalizzare questa istituzione perché potrà offrire ai nostri giovani grandi opportunità che sono sempre più importanti e non solo nel contesto europeo ma anche in quello privato di crescita personale”.

Accanto al gemellaggio con Boulazac, Bibbiena da diversi anni ha in attivo anche quello con Ochsenfurt (Germania). A settembre Bibbiena ospiterà una delegazione dei fratelli e sorelle tedeschi per una visita al Parco nazionale.

Valentini conclude: “Tutto questo è stato possibile grazie ad uno spirito europeista che ha animato da sempre l’amministrazione di cui oggi faccio orgogliosamente parte, ma anche grazie all’encomiabile lavoro di un Comitato molto attivo e propositivo con il quale mi complimento. Ogni anno il Comitato organizza un viaggio nei rispettivi paesi e nel contempo promuove l’ospitalità delle comitive dei gemellaggio sempre numerose ed entusiaste, un lavoro di grande valore per tutti noi”.