Arezzo, 10 aprile 2025 – Bethlehem green city, la restituzione del progetto

Giunge a conclusione il progetto di cooperazione internazionale finalizzato a rendere più efficiente il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani in Cisgiordania, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di cui il Comune di San Giovanni Valdarno è l’Ente proponente. L’evento di restituzione finale sarà martedì 15 aprile alle 17 a Palomar

Giunge al termine il progetto “Bethlehem green city: verso un modello virtuoso di sostenibilità ambientale” finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. La proposta progettuale, presentata nel giugno 2020 dal Comune di San Giovanni Valdarno, ente proponente, ha visto la sinergica collaborazione di numerosi partner progettuali, tecnici, operativi e locali, a testimonianza di un impegno condiviso verso obiettivi di sostenibilità. L’approvazione del finanziamento di € 1.495.024,56 è giunta il 19 febbraio 2021, dando il via a un intenso quadriennio di attività.

Il progetto sarà celebrato con un evento di restituzione finale che si terrà martedì 15 aprile alle 17 nella sala David Sassoli di Palomar, Casa della cultura di San Giovanni Valdarno. L’incontro rappresenterà un’occasione per presentare i risultati raggiunti e condividere le esperienze maturate con tutti i protagonisti dell’iniziativa.

Saranno presenti, per il Comune di San Giovanni Valdarno, il sindaco Valentina Vadi e l’assessore ai gemellaggi e alle relazioni internazionali Fabio Franchi. La città del Marzocco accoglierà inoltre il vice sindaco di Betlemme, Hanna S.H. Hanania, e il direttore dell’ufficio tecnico del comune di Betlemme, Ziad Alsayeh.

Parteciperanno all’evento, in collegamento da remoto, anche Mirko Tricoli, direttore dell’ufficio AICS di Gerusalemme, e Serena Spinelli, assessore alla cooperazione internazionale della Regione Toscana. Un contributo fondamentale è stato fornito dai partner progettuali, i cui rappresentanti saranno presenti all’evento per raccontare la loro esperienza: Fondazione Giovanni Paolo II, Ato Rifiuti Toscana Sud, Confservizi Cispel Toscana, Sei Servizi ecologici integrati Toscana e Geoexplorer impresa sociale di San Giovanni Valdarno.

In questi anni sono state messe in pratica varie azioni pratiche, educative e di sensibilizzazione per rafforzare il sistema di raccolta di rifiuti solidi urbani del distretto di Betlemme, avviando un sistema di raccolta differenziata, aumentando la consapevolezza e le capacità delle istituzioni locali, anche attraverso il sostegno ad iniziative di economia circolare urbana.

Lo scambio di buone pratiche tra il comune di San Giovanni Valdarno, i vari partner coinvolti e la municipalità di Betlemme ha contribuito a migliorare l’efficienza del sistema dei rifiuti solidi urbani in Cisgiordania attraverso la raccolta differenziata, il riciclo, la formazione e l’organizzazione di un’apposita campagna di sensibilizzazione per gli utenti. Ha permesso inoltre di contribuire alla promozione di uno sviluppo urbano/territoriale sostenibile e resiliente attraverso la riduzione degli effetti dell’inquinamento nelle città e in territori più ampi.

L’evento del 15 aprile sarà un’importante occasione per fare il punto sui risultati ottenuti e delineare le prospettive future di questa fruttuosa collaborazione.