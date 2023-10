Bbbiena, un successo la chiamata alla cultura

Arezzo, 11 ottobre 2023 – Più di 40 persone di età varia e interessi diversi ma animati dallo stesso amore per la lettura e i libri, hanno partecipato lo scorso 6 di ottobre alla “chiamata alla cultura” lanciata dall’Assessora Francesca Nassini per dare continuità al nuovo progetto che vede al centro la Biblioteca Giovannini di Bibbiena arricchita di molte novità e di una nuova spinta verso il futuro.

L’Assessora commenta soddisfatta e emozionata: “Ci credevo, ma non me l’aspettavo questo entusiasmo spontaneo, questa voglia di stare insieme di condividere, di parlare attraverso le parole di un libro, di dividere spazi e prospettive, di passare qualche ora insieme in questo luogo che trasuda di bellezza e di parole nuove. Credo che questa partecipazione straordinaria di persone diverse parli da sola e ci dice che abbiamo bisogno di cultura e di ritrovarsi nuovi a condividere il nostro tempo. Grazie a tutti coloro che in modo entusiasta e generoso hanno partecipato all’incontro al quale seguiranno azioni, eventi, progetti bellissimi”.

I gruppi che si sono formati nella serata in Biblioteca sono tre. Il primo gruppo è Il Club del libro che di fatto è già attivo poiché è già stato proposto un titolo e il prossimo 15 novembre i nuovi amici si ritroveranno per parlarne tra loro e così faranno ogni mese. E’ stato inoltre creato il Club del libro per i ragazzi anch’esso con incontri mensili. Il gruppo più numeroso è Amici della biblioteca che si occuperà non solo di presentazione di libri, ma anche di open day sui giochi in scatola, di corsi per leggere i libri fotografici con l’installazione di una camera oscura e tante altre iniziative.

Francesca Nassini commenta: “La nostra biblioteca, grazie agli investimenti che abbiamo fatto e a tante progettualità condivise anche con il personale, molto efficiente e a capace, sta vivendo un momento molto felice della sua storia che vogliamo assolutamente sostenere per il futuro. Da qui è nata l’idea di fare un appello a tutti coloro che sono legati dall’amore per la lettura. Pensavamo alla creazione di un gruppo attivo di volontari, ma certamente non pensavamo di iniziare così, di iniziare subito e soprattutto non pensavamo di dare solo un piccolo accordo a una armonia così bella. Vivere la biblioteca in modo continuativo e completo è un sogno che avevamo e che oggi è realtà grazie a tanti cittadini che ringrazio di cuore. Siamo pronti a partire. Il 15 novembre ci troviamo in Biblioteca con una nuova missione: vivere la cultura, portarla in piazza per illuminare il futuro di tutti”.