Lavori sulle autostrade, la mappa dei cantieri. Chiuso per 5 ore intero tratto della A1

Firenze, 26 febbraio 2025 – Lavori e chiusure sulle autostrade della Toscana: ecco il piano dei cantieri per i prossimi giorni.

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, dalla mezzanotte alle 5 di giovedì 27 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, verso Roma. L'area di servizio Chianti ovest sarà chiusa dalle 23 di mercoledì 26 alle 5 di giovedì 27 febbraio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 22 di venerdì 28 febbraio alle 6 di sabato 1 marzo sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci , in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna (in alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Impruneta in entrata verso Roma, di Firenze Nord in uscita per chi proviene da Bologna). Sarà anche chiusa l'area di parcheggio Villa Costanza ovest , per chi proviene da Bologna. Pertanto, per accedere all'area di parcheggio, si dovrà uscire a Firenze Impruneta e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna. Chi invece si trova all'interno dell'area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma.

dalle 22 di sabato 1 marzo alle 6 di domenica 2 marzo sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Bologna. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Firenze nord.

Sempre sulla Autosole A1 Milano-Napoli, per lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 22 di giovedì 27 alle 6 di venerdì 28 febbraio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze sud.

Infine sulla A11 Firenze-Pisa Nord, per lavori di ammodernamento dei pali luce, dalle 22 di mercoledì 26 alle 6 di giovedì 27 febbraio sarà chiusa la stazione di Prato Est, in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Prato Ovest.