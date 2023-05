Autostrade lavori e chiusure: ecco quando e dove

Firenze, 8 maggio 2023 – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata in entrambe le direzioni Firenze e Pisa, per cinque ore notturne, esattamente dalla mezzanotte alle 5 di mercoledì 10 maggio. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Pistoia; in entrata verso Pisa: Chiesina Uzzanese.

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima invece, per consentire lavori di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione, dalla mezzanotte alle 4 di mercoledì 10 maggio, sarà chiusa la stazione di Firenzuola, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Barberino di Mugello.

