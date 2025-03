Autolinee, danneggiati i sedili di un bus

Arezzo, 24 marzo 2025 – Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare se sussistano le condizioni per denunciare per danneggiamenti i responsabili che hanno manomesso alcune sedute interne al bus interurbano che sul territorio aretino prende solitamente servizio sulle linee 15B (Capezzine-Foiano della Chiana) e LS9 (Foiana della Chiana-Lucignano).

In particolare, è stato riscontrato che la seduta di alcuni sedili di bordo è stata svitata dal supporto che le tiene ancorate alla base, creando un danno al mezzo e potenzialmente un pericolo per chi sarebbe successivamente salito a bordo.

Autolinee Toscane non appena rinvenuto il danneggiamento a bordo ha fermato dal servizio il bus interessato, per le dovute riparazioni e approfondimenti, con un danno che quindi si estende a tutta la collettività che fruisce del bus per gli spostamenti quotidiani.

“at” ricorda inoltre che a bordo di tutti i propri bus è in funzione un sistema di videosorveglianza che registra le immagini che avvengono all’interno del mezzo e che tali immagini sono messe prontamente a disposizione delle istituzioni competenti ogni volta che ne fanno richiesta. In questo specifico caso Autolinee Toscane ha già dato mandato ai propri tecnici di salvare dall’hard disk le videoregistrazioni per i dovuti approfondimenti del caso.