Attestato di merito a Ettore Milighetti, giovane campione di mini enduro

Arezzo, 22 luglio 2023 – A soli otto anni, nel suo medagliere spicca già un titolo italiano: si tratta del giovane castiglionese Ettore Milighetti che, soltanto una settimana fa, nella due giorni udinese di Nimis, si è definitivamente imposto nel Campionato italiano di minienduro, trionfando nella categoria Debuttanti con 112 punti. Un successo giunto a coronamento di un percorso che ha visto il piccolo atleta del Motoclub Castiglion Fiorentino “Fabrizio Meoni” girare tutta l’Italia, da Siracusa a Udine passando per Piacenza, conquistando il podio in tutte le sei prove previste dal campionato.

Proprio ieri, in Sala San Michele, al piccolo campione italiano è stato consegnato un attestato di merito da parte dell’Amministrazione comunale: un riconoscimento per l’impegno e la determinazione con cui ha centrato, al suo esordio in categoria, un risultato così importante.

Ma la stagione sportiva non è ancora finita: dopo la vittoria tricolore, Ettore Milighetti si sta, infatti, preparando per partecipare, tra le fila della Rappresentativa Toscana, al Trofeo delle Regioni che si terrà a Massa Marittima il prossimo 27 agosto, prima di chiudere, il 15 ottobre, il Campionato regionale di minienduro che lo vede attualmente in testa alla classifica.

“Fa un certo piacere dare un meritato riconoscimento a una giovane promessa del motociclismo, fresco campione italiano di minienduro – conclude il sindaco, Mario Agnelli – A nome mio, dei castiglionesi e tutti gli appassionati di sport, rallegramenti a Ettore Milighetti, otto anni compiuti, ma già con le idee piuttosto chiare”.