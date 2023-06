“Attenti, rallentare. Qui i bimbi giocano ancora in strada”

Riparbella (Pisa), 6 giugno 2023 – "Attenzione, rallentare: in questo paese i bambini giocano ancora per strada". È questo il messaggio che comparirà tra pochi giorni sulle strade di Riparbella. Siamo in Val di Cecina, nella zona più a sud della provincia pisana.

Qui gli abitanti sono poco più di 1.500 eppure il traffico può essere intenso soprattutto sulla strada provinciale del Commercio che taglia in due il paese. Per questo motivo l’amministrazione comunale, insieme alla scuola elementare Marconi, ha ideato dei cartelli per sensibilizzare gli automobilisti a moderare la velocità, in particolar modo nei pressi del centro abitato.

"Insieme al maresciallo dei carabinieri Cristiano Fontana – racconta il sindaco Salvatore Neri – abbiamo coinvolto i bambini della nostra scuola in un percorso di educazione civica stradale. Accogliendo anche il suggerimento del consiglio comunale dei ragazzi abbiamo realizzato questi cartelli utilizzando proprio i disegni dei bambini. Un’idea a cui stavamo pensando da un po’ e cheora potrà essere realizzata".

I cartelli saranno inaugurati giovedì e sono di diversa forma e colore, ma il messaggio è identico per tutti: rallentate, questo che state attraversando è un paese a misura di bambino. Gli avvisi rendono molto bene l’idea: si vedono bambini in bicicletta e in skateboard, che saltano la corda o che giocano a pallone. "L’obiettivo è immaginare il paese come luogo di giochi, incontri e socializzazione per gli abitanti di ogni età e per i turisti", continua il sindaco.

"Un’idea arrivata proprio dai più piccoli e che abbiamo accolto con entusiasmo. Saranno cinque i cartelli, tre su via del Commercio, sempre molto trafficata, uno in prossimità della scuola e l’altro vicino a un parcheggio. L’inaugurazione sarà una festa per celebrare un progetto nato a più mani e più teste. Ci saranno gli autori dei disegni e il maresciallo e poi la vicesindaca e la consigliera che hanno seguito i lavori Monica Marraffa e Claudia Querci".

L’invito a una mobilità lenta deriva da più necessità e accomuna tanti luoghi diversi. Da una parte c’è il bisogno di agire contro l’inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico per cui sostituire i mezzi a motore con altri tipi di mezzi sarebbe utile. Dall’altra parte si trova la necessità di riappropriarsi di spazi dati in pasto alla velocità. I cartelli con i disegni colorati dei bambini ci riportano indietro nel tempo, quando la fretta, l’ansia, lo stress e il logorio della vita moderna, come recitava una vecchia pubblicità, non avevano ancora occupato gran parte dei nostri spostamenti quotidiani. Il messaggio ha l’obiettivo di sviluppare una riflessione, una coscienza civica collettiva, la consapevolezza che lo spazio che si sta attraversando non appartiene solo alle auto ma anche ai ciclisti, ai pedoni, a tutti. Motivo per cui negli ultimi anni sono diversi i Comuni che hanno pensato e realizzato progetti simili. Nel 2016 fu Chianni, sempre in provincia di Pisa, a colorare gli accessi al borgo con scritte che invitano le auto a rallentare. Un messaggio che si sta diffondendo nelle province italiane, da Foligno a Belluno, da Cremona ad Arezzo. L’inaugurazione dei cartelli di Riparbella è in programma giovedì 8 giugno alle 10.30 a scuola.