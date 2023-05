Associazione Pensionati di Coldiretti Arezzo, Scattolin confermato presidente

Arezzo, 31 maggio 2023 – Giuliano Scattolin, imprenditore agricolo di 75 anni di Montevarchi, è stato confermato per il secondo quinquennio alla guida dell’Associazione Pensionati di Coldiretti Arezzo. "Sono onorato della fiducia che mi è stata confermata – ha subito commentato dopo l’elezione per acclamazione nel corso dell’Assemblea Provinciale, alla presenza del presidente Lidia Castellucci e del direttore Raffaello Betti – i pensionati – spiega Scattolin - rappresentano una risorsa per il mondo agricolo e per tutta la società. Sono gli imprenditori agricoli di maggiore esperienza, con un patrimonio di conoscenze da condividere e raccontare".

Scattolin, già presidente provinciale di Coldiretti Arezzo dal 1993 al 2003 e presidente del Frantoio Ricasoli, ha un’azienda olivicola con produzione di olio e si occupa anche della produzione di mirtilli e della coltivazione del giaggiolo.

“L’Associazione pensionati ha un ruolo fondamentale – prosegue Scattolin – siamo imprenditori agricoli, conosciamo la storia, il territorio, le altre imprese agricole e rappresentiamo una guida per i giovani imprenditori e per chi si vuole ispirare alle nostre esperienze, assicuro il mio impegno per cercare risposte alle necessità dei tanti agricoltori che dopo una vita dedicata al lavoro meritano attenzione e rispetto. Chi ha lavorato una vita nel settore agricolo – spiega ancora – prosegue il suo impegno attivo, spesso a supporto dei familiari, in quanto resta tutta la vita agricoltore. Abbiamo subito in programma una prima uscita nell’ambito del Villaggio Coldiretti in via della Conciliazione a Roma del prossimo 10 ed 11 giugno, la domenica infatti parteciperemo alla manifestazione in occasione del Meeting Internazionale della Fraternità con un viaggio organizzato nella Capitale dove assisteremo all’Angelus in Piazza San Pietro, visiteremo il Villaggio Coldiretti e di ritorno la città di Orvieto”.

Affiancheranno il presidente Giuliano Scattolin nel nuovo Consiglio Provinciale dell’associazione Pensionati Andrea Baggiani (Casentino), Vittorio Bietolini (Valdichiana), Danilo Forni (Arezzo), Isella Marina Riponi (Valtiberina) e Corrado Santini (Casentino).